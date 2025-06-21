Мы посетим Кисловодск — жемчужину Кавказских Минеральных Вод. На нашей экскурсии вы увидите Свято-Никольский собор, узнаете историю Кисловодской крепости, а затем окунетесь в оазис зелени и цветов — Курортный парк.

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Описание экскурсии

Откройте для себя красоту Кисловодска

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Кисловодску! Начнем наше путешествие с величественного Свято-Никольского собора, погрузимся в историю Кисловодской крепости и отправимся в удивительный Курортный парк.

Что вас ждет

Во время экскурсии вы сможете:

Пройти по мосту «Дамский Каприз»;

Насладиться видами Зеркального пруда;

Исследовать Лермонтовскую площадку;

Открыть для себя другие жемчужины этого уникального курортного города.

Путешествие по живописным тропам

Из Железноводска мы направимся в Кисловодск, один из самых популярных курортов нашей страны. Здесь вас ждет яркое солнце, легкий ветерок, целебные воды и великолепный ландшафтный парк.

Лермонтовская площадка

Начнем с Лермонтовской площадки, где великий поэт провел много времени. Это место представляет собой архитектурный ансамбль из песчаника, пронизанный духом творчества Лермонтова.

Нарзанная галерея

Далее наш путь ведет к Нарзанной галерее — символу города. Это желтое готическое здание, напоминающее замок рыцарей, окружено нарзанными фонтанами. Здесь вы сможете попробовать целебные воды и наполнить бутылочку, чтобы унести с собой частичку Кисловодска.

Исследование национального парка

После этого мы отправимся в национальный парк, где сможете отдохнуть от городской суеты. Прогулка вдоль берега горной реки Ольховки подарит вам возможность полюбоваться своим отражением в Зеркальном пруду, где водопады добавляют легкости этому живописному уголку.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут включает:

Свято-Никольский собор Кисловодская крепость Кисловодский парк Мостик «Дамский Каприз» Зеркальный пруд и Стеклянная струя Памятник А.С. Пушкину Цветочный Календарь Лермонтовская площадка Нарзанная галерея Курортный бульвар

Важная информация

Обратите внимание, что оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае, если оплата не будет произведена за 24 часа, бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.