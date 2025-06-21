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От старинных храмов к зеленым полянам: Очарование Кисловодска

От старинных храмов к зеленым полянам
Мы посетим Кисловодск — жемчужину Кавказских Минеральных Вод.

На нашей экскурсии вы увидите Свято-Никольский собор, узнаете историю Кисловодской крепости, а затем окунетесь в оазис зелени и цветов — Курортный парк.
4.33
3 отзыва
От старинных храмов к зеленым полянам: Очарование Кисловодска
От старинных храмов к зеленым полянам: Очарование Кисловодска
От старинных храмов к зеленым полянам: Очарование Кисловодска
Ближайшие даты:
30
июл6
авг13
авг20
авг27
авг3
сен10
сен
Время начала: 13:20

Описание экскурсии

Откройте для себя красоту Кисловодска

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Кисловодску! Начнем наше путешествие с величественного Свято-Никольского собора, погрузимся в историю Кисловодской крепости и отправимся в удивительный Курортный парк.

Что вас ждет

Во время экскурсии вы сможете:

  • Пройти по мосту «Дамский Каприз»;
  • Насладиться видами Зеркального пруда;
  • Исследовать Лермонтовскую площадку;
  • Открыть для себя другие жемчужины этого уникального курортного города.

Путешествие по живописным тропам

Из Железноводска мы направимся в Кисловодск, один из самых популярных курортов нашей страны. Здесь вас ждет яркое солнце, легкий ветерок, целебные воды и великолепный ландшафтный парк.

Лермонтовская площадка

Начнем с Лермонтовской площадки, где великий поэт провел много времени. Это место представляет собой архитектурный ансамбль из песчаника, пронизанный духом творчества Лермонтова.

Нарзанная галерея

Далее наш путь ведет к Нарзанной галерее — символу города. Это желтое готическое здание, напоминающее замок рыцарей, окружено нарзанными фонтанами. Здесь вы сможете попробовать целебные воды и наполнить бутылочку, чтобы унести с собой частичку Кисловодска.

Исследование национального парка

После этого мы отправимся в национальный парк, где сможете отдохнуть от городской суеты. Прогулка вдоль берега горной реки Ольховки подарит вам возможность полюбоваться своим отражением в Зеркальном пруду, где водопады добавляют легкости этому живописному уголку.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут включает:

  1. Свято-Никольский собор
  2. Кисловодская крепость
  3. Кисловодский парк
  4. Мостик «Дамский Каприз»
  5. Зеркальный пруд и Стеклянная струя
  6. Памятник А.С. Пушкину
  7. Цветочный Календарь
  8. Лермонтовская площадка
  9. Нарзанная галерея
  10. Курортный бульвар

Важная информация

Обратите внимание, что оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае, если оплата не будет произведена за 24 часа, бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Никольский собор
  • Кисловодская крепость
  • Кисловодский парк: мостик «Дамский Каприз»
  • Зеркальный пруд
  • Стеклянная струя
  • Памятник А, С, Пушкину
  • Цветочный Календарь
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Курортный Бульвар
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калинина 2, памятник Ленина перед Администрацией
Когда и сколько длится?
Когда: Ср в 13.20
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
Елена
21 июн 2025
Экскурсия понравилась. Для первого знакомства.
Л
Людмила
8 мая 2025
Спасибо большое гиду Маргарите за интереснейший рассказ о городе Кисловодске, о его достопримечательностях и его окрестностях. Автобус комфортный, спасибо водителю.
Тк группа большая, то хотелось бы обеспечение слуховыми гарнитурами😊👍
О
Ольга
24 мая 2024
Программа экскурсии, прямо скажем, скудная, курортный парк осмотрели чуть, подошли к питьевой галереи, хотя она и была закрыта, но можно же было рассказать чем три вида нарзана отличаются кроме вкуса,
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зачем краник питьевой водой рядом. Час свободное время в конце, 20 мин у храма, около 2 ч дорога. Всё. Хотелось бы чуть больше интересных объектов в парке увидеть. Экскурсовод рассказывала интересно.

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