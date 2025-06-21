На нашей экскурсии вы увидите Свято-Никольский собор, узнаете историю Кисловодской крепости, а затем окунетесь в оазис зелени и цветов — Курортный парк.
Описание экскурсии
Откройте для себя красоту Кисловодска
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Кисловодску! Начнем наше путешествие с величественного Свято-Никольского собора, погрузимся в историю Кисловодской крепости и отправимся в удивительный Курортный парк.
Что вас ждет
Во время экскурсии вы сможете:
- Пройти по мосту «Дамский Каприз»;
- Насладиться видами Зеркального пруда;
- Исследовать Лермонтовскую площадку;
- Открыть для себя другие жемчужины этого уникального курортного города.
Путешествие по живописным тропам
Из Железноводска мы направимся в Кисловодск, один из самых популярных курортов нашей страны. Здесь вас ждет яркое солнце, легкий ветерок, целебные воды и великолепный ландшафтный парк.
Лермонтовская площадка
Начнем с Лермонтовской площадки, где великий поэт провел много времени. Это место представляет собой архитектурный ансамбль из песчаника, пронизанный духом творчества Лермонтова.
Нарзанная галерея
Далее наш путь ведет к Нарзанной галерее — символу города. Это желтое готическое здание, напоминающее замок рыцарей, окружено нарзанными фонтанами. Здесь вы сможете попробовать целебные воды и наполнить бутылочку, чтобы унести с собой частичку Кисловодска.
Исследование национального парка
После этого мы отправимся в национальный парк, где сможете отдохнуть от городской суеты. Прогулка вдоль берега горной реки Ольховки подарит вам возможность полюбоваться своим отражением в Зеркальном пруду, где водопады добавляют легкости этому живописному уголку.
Маршрут экскурсии
Наш маршрут включает:
- Свято-Никольский собор
- Кисловодская крепость
- Кисловодский парк
- Мостик «Дамский Каприз»
- Зеркальный пруд и Стеклянная струя
- Памятник А.С. Пушкину
- Цветочный Календарь
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Курортный бульвар
Важная информация
Обратите внимание, что оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае, если оплата не будет произведена за 24 часа, бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Ср в 13.20
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Никольский собор
- Кисловодская крепость
- Кисловодский парк: мостик «Дамский Каприз»
- Зеркальный пруд
- Стеклянная струя
- Памятник А, С, Пушкину
- Цветочный Календарь
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Курортный Бульвар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
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Отзывы и рейтинг
Тк группа большая, то хотелось бы обеспечение слуховыми гарнитурами😊👍