Что вас ждет

Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте. Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.

Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, опытный водитель-гид покажет каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта.

Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-водителя,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.