Восхитительные горные пейзажи Железноводска на экскурсии по плато Бермамыт
Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте.
Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте. Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, опытный водитель-гид покажет каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта.
Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида-водителя,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание.
Ежедневно в 6:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
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