Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон

Восхитительные горные пейзажи Железноводска на экскурсии по плато Бермамыт

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Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте.

Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Большое Плато Бермамыт
  • Малое Плато Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте. Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, опытный водитель-гид покажет каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта.
Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида-водителя,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.

Ежедневно в 6:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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