Отправляйтесь в солнечный Кисловодск, лучший кардиологический курорт России! Прогулка по курортному парку с Зеркальным прудом, мостиком «Дамский каприз» и дегустация кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Посещение природного памятника — горы Кольцо, описанной Лермонтовым, и впечатляющих Медовых водопадов. Вас ждет удивительное знакомство с геологическим прошлым и тайнами каньона реки.
Посещение природного памятника — горы Кольцо, описанной Лермонтовым, и впечатляющих Медовых водопадов. Вас ждет удивительное знакомство с геологическим прошлым и тайнами каньона реки.
Описание экскурсииОтправляемся в солнечный Кисловодск — курорт заботы о здоровье! Прогулка по ухоженному парку, дегустация уникального кисловодского нарзана и впечатляющие Медовые водопады создадут незабываемый опыт для вашего организма и души. Наслаждайтесь природой и укрепляйте свое здоровье вместе с нами! От Курортного парка до Медовых водопадов Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат. Посмотрят на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью. Маршрут: Медовые водопады — гора Кольцо — «Чайный Домик» — Свято-Никольский собор — Кисловодская крепость— Кисловодский парк: мостик "Дамский Каприз" — Зеркальный пруд — Стеклянная струя — памятник А,С, Пушкину — Цветочный Календарь — Лермонтовская площадка — Нарзанная галерея, — Курортный бульвар Что вас ожидает:
- Советуем выбрать для экскурсии удобную крепкую обувь и одежду по погоде.
- На экскурсии нужно будет заплатить экологический сбор: 100 рублей.
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Воскресенье в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовые водопады
- Гора Кольцо
- Чайный Домик
- Свято-Никольский собор
- Кисловодская крепость
- Кисловодский парк
- Мостик Дамский Каприз
- Зеркальный пруд
- Стеклянная струя
- Памятник А, С, Пушкину
- Цветочный Календарь
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Курортный Бульвар
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы.
Что не входит в цену
- Экологический сбор (200 руб/чел)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
12 авг 2024
Медовые водопады - это то, что стоит обязательно посмотреть, чтобы запомнить на всю жизнь это великолепное чудо природы. Кисловодский парк впечатляет своими размерами и красотой. Чудесная экскурсия. Экскурсовод Ксения - профессионал своего дела. Спасибо за отдых.
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