Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами.
Вы увидите: горы Главного Кавказского хребта, Баксанское ущелье, стратовулкан Эльбрус, озеро Гижгит и Поляну Нарзанов. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3847 метров и поиграете на вершине в снежки!
Вы увидите: горы Главного Кавказского хребта, Баксанское ущелье, стратовулкан Эльбрус, озеро Гижгит и Поляну Нарзанов. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3847 метров и поиграете на вершине в снежки!
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Идиллические горные пейзажи
Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит. А также посетите поляну и ущелье Азау, окруженные базальтовыми массивами вулканического происхождения. Прогуляетесь под стиснутыми отвесными скалами и увидите водопад, образованный одним из ледников Эльбруса. Я расскажу о первом покорении самой высокой горы страны и поделюсь связанными с ней событиями.
Канатная дорога и Поляна Нарзанов
По канатной дороге мы поднимемся на снежные склоны Эльбруса, на высоту 3847 метров. Вы побываете на станциях: «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». Со смотровых площадок полюбуетесь видами ледовых морен, Главного Кавказского хребта и Баксанской долины. Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — 2000 руб. взрослые, 1150 руб. дети
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1202 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Каждый участник подготовлен к горному вождению, отлично знает историю края и каждый его уголок. С радостью покажем самые красивые места в окрестностях Кисловодска, поделимся местными традициями и легендами.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Железноводска
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
16 фев в 07:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
1 мар в 06:45
2 мар в 06:45
52504200₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
17 фев в 07:30
4000₽ за человека