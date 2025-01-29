Эта поездка — альтернатива популярным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт. Людей здесь меньше, а природа и виды — столь же захватывающие. По дороге к аулу мы заедем в Долину нарзанов — экопарк с прогулочным маршрутом. Затем через высокогорную обсерваторию и перевал Восьмёрка отправимся в аул. Альпийские луга, табуны лошадей и даже альпаки будут на нашем пути.

Описание экскурсии

Долина нарзанов

Отправимся по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.

Аул Хасаут

Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка (Малый Бермамыт), где остановимся на отметке 2500 м — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями. На обратном пути сделаем остановку на плато Шаджатмаз с панорамой Эльбруса. А ещё вы увидите древние наскальные рисунки в пещерах — несколько лет назад в ущелье Хасаут учёные обнаружили следы, относящиеся к третьему веку до нашей эры.

Альпаки

Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.

Обед

Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00

Мы заберём вас из удобного вам места в Железноводске и по окончании отвезём обратно

Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser

Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало

На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло

Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Дополнительные расходы