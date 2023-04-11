Погулять по идиллическому городу-курорту и раскрыть историю его главных мест
И не только! В городе много удивительной старинной архитектуры: Восточный дворец, Пушкинская галерея, Каскадная лестница. Всё это вы увидите.
А также узнаете, как возник и застраивался курорт, какие знаменитые люди на нем отдыхали и как выглядели путешествия на Кавказ в 19 веке.
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Железноводском
Вы оцените главные места города-курорта: Пушкинскую галерею, Восточный дворец эмира Бухарского, скульптурную композицию Знаки зодиака и музыкальную беседку. Пройдёте по Каскадной лестнице и лестнице «железных людей», посетите Курортный парк с чудесным озером и остров Гулливеров. Кроме того, полюбуетесь соседними горами: Бештау, Железная, Развалка, Змейка и Медовая. Если пожелаете, продегустируете кальциевые теплые минеральные воды.
История города через нескучные факты и легенды
Я расскажу, как происходило становление бальнеологической здравницы возле железистых вод и как формировался облик города. Как отдыхали и купались в минеральных ваннах первые посетители Железноводска в 19 веке. Как на эти земли попали такие выдающиеся зодчие, инженеры и исследователи, как Семен Смирнов и Николай Славянов. Кто такой Фёдор Гааз и как ему удалось открыть железные воды для всего мира.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию мы можем добавить в программу подъём к пещере «вечной мерзлоты» или на вершину горы Железная. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.