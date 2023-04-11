Окружённый горными вершинами и пышным лесом, Железноводск понравится всем ценителям природы. И не только! В городе много удивительной старинной архитектуры: Восточный дворец, Пушкинская галерея, Каскадная лестница. Всё это вы увидите. А также узнаете, как возник и застраивался курорт, какие знаменитые люди на нем отдыхали и как выглядели путешествия на Кавказ в 19 веке.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Железноводском

Вы оцените главные места города-курорта: Пушкинскую галерею, Восточный дворец эмира Бухарского, скульптурную композицию Знаки зодиака и музыкальную беседку. Пройдёте по Каскадной лестнице и лестнице «железных людей», посетите Курортный парк с чудесным озером и остров Гулливеров. Кроме того, полюбуетесь соседними горами: Бештау, Железная, Развалка, Змейка и Медовая. Если пожелаете, продегустируете кальциевые теплые минеральные воды.

История города через нескучные факты и легенды

Я расскажу, как происходило становление бальнеологической здравницы возле железистых вод и как формировался облик города. Как отдыхали и купались в минеральных ваннах первые посетители Железноводска в 19 веке. Как на эти земли попали такие выдающиеся зодчие, инженеры и исследователи, как Семен Смирнов и Николай Славянов. Кто такой Фёдор Гааз и как ему удалось открыть железные воды для всего мира.

Организационные детали