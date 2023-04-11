Железноводск уютный и живописный

Погулять по идиллическому городу-курорту и раскрыть историю его главных мест

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Окружённый горными вершинами и пышным лесом, Железноводск понравится всем ценителям природы.

И не только! В городе много удивительной старинной архитектуры: Восточный дворец, Пушкинская галерея, Каскадная лестница. Всё это вы увидите.

А также узнаете, как возник и застраивался курорт, какие знаменитые люди на нем отдыхали и как выглядели путешествия на Кавказ в 19 веке.
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
Железноводск уютный и живописный
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Железноводском

Вы оцените главные места города-курорта: Пушкинскую галерею, Восточный дворец эмира Бухарского, скульптурную композицию Знаки зодиака и музыкальную беседку. Пройдёте по Каскадной лестнице и лестнице «железных людей», посетите Курортный парк с чудесным озером и остров Гулливеров. Кроме того, полюбуетесь соседними горами: Бештау, Железная, Развалка, Змейка и Медовая. Если пожелаете, продегустируете кальциевые теплые минеральные воды.

История города через нескучные факты и легенды

Я расскажу, как происходило становление бальнеологической здравницы возле железистых вод и как формировался облик города. Как отдыхали и купались в минеральных ваннах первые посетители Железноводска в 19 веке. Как на эти земли попали такие выдающиеся зодчие, инженеры и исследователи, как Семен Смирнов и Николай Славянов. Кто такой Фёдор Гааз и как ему удалось открыть железные воды для всего мира.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы можем добавить в программу подъём к пещере «вечной мерзлоты» или на вершину горы Железная. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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