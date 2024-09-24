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Совершите путешествие по Верхней Балкарии — древнему селению с богатой историей и остатками старинных башен и крепостей.



Вместе мы проедем по горным дорогам, вырезанным прямо в скалах, остановимся у знаменитых Чегемских водопадов, побываем на Голубых озерах и искупаемся в термальных источниках.