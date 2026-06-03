читать дальше уменьшить Спасибо Сергею за интересный содержательный рассказ, ответы на наши вопросы. Такая подача для нас то, что надо: по существу и при этом достаточно подробно, минимум мифов и легенд, максимум фактов) Рекомендуем однозначно!

Ходили с Сергеем по Железноводску в аномально холодную для апреля дождливую погоду и все же погода не испортила нам впечатление!