Показать всё
Фотопрогулка
до 3 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: Парк
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
10 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в Железноводск: трансфер с обзорной экскурсией
Комфортный трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Железноводск с захватывающей экскурсией по местным достопримечательностям и природным красотам
Завтра в 12:00
9 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
Вам был полезен этот отзыв?
И
Сергей очень грамотно проводит экскурсии. История народов края, его развития, как и почему он приобрел огромную популярность меня очень впечатлила.
Вам был полезен этот отзыв?
Ходили с Сергеем по Железноводску в аномально холодную для апреля дождливую погоду и все же погода не испортила нам впечатление!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия понравилась. Очень содержательная! Сергей - настоящий профессионал, видно, что искренне любит эти места, с такой любовью и гордостью рассказывает о родном крае! Сергей отвечает на вопросы, даже ждёт вопросов по ходу экскурсии.
Настоящее живое общение! Рекомендую!
Настоящее живое общение! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Очень профессионально, интересно проводит экскурсии. Маршрут не большой но очень насыщенный. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места с фотографиями историческими. Много
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает о нем с любовью. Идет на встречу всем просьбам. Провел очень интересную экскурсию. Ответил на все наши вопросы. Очень внимательный. Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Хотим поблагодарить Сергея за отличный экскурс в историю Железноводска и региона в целом. Живой, интересный рассказ увлекает, время проходит незаметно, впечатления остаются навсегда. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
З
В целом нормально
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная, познавательная и позитивная прогулка с Сергеем! Спасибо большое нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 126 отзывов в Железноводске в категории "Остров Гулливеров"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Остров Гулливеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Остров Гулливеров" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 6300 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Железноводске на 2026 год по теме «Остров Гулливеров», 126 ⭐ отзывов, цены от 6300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь