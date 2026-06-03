Мои заказы

Остров Гулливеров – экскурсии в Железноводске

Найдено 9 экскурсий в категории «Остров Гулливеров» в Железноводске, цены от 6300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: Парк
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Железноводск уютный и живописный
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
10 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Железноводск: трансфер с обзорной экскурсией
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в Железноводск: трансфер с обзорной экскурсией
Комфортный трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Железноводск с захватывающей экскурсией по местным достопримечательностям и природным красотам
Завтра в 12:00
9 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Железноводск: русская Швейцария
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
Вам был полезен этот отзыв?
И
Железноводск: русская Швейцария
Сергей очень грамотно проводит экскурсии. История народов края, его развития, как и почему он приобрел огромную популярность меня очень впечатлила.
читать дальшеуменьшить

Множество старинных фотографий и даже раритетов вас удивят. Знание биографии и творчества Лермонтова выше всяких похвал. Огромное спасибо, Сергей! Буду рекомендовать всем!

Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Железноводск: русская Швейцария
Ходили с Сергеем по Железноводску в аномально холодную для апреля дождливую погоду и все же погода не испортила нам впечатление!
читать дальшеуменьшить

Спасибо Сергею за интересный содержательный рассказ, ответы на наши вопросы. Такая подача для нас то, что надо: по существу и при этом достаточно подробно, минимум мифов и легенд, максимум фактов) Рекомендуем однозначно!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Железноводск: русская Швейцария
Экскурсия понравилась. Очень содержательная! Сергей - настоящий профессионал, видно, что искренне любит эти места, с такой любовью и гордостью рассказывает о родном крае! Сергей отвечает на вопросы, даже ждёт вопросов по ходу экскурсии.
Настоящее живое общение! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Железноводск: русская Швейцария
Очень профессионально, интересно проводит экскурсии. Маршрут не большой но очень насыщенный. Рекомендую!
Очень профессионально, интересно проводит экскурсии. Маршрут не большой но очень насыщенный. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Железноводск: русская Швейцария
Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места с фотографиями историческими. Много
читать дальшеуменьшить

интересного узнали об открытии источников на Кавказе и непосредственно в Железноводске!!! Спасибо Сергею!!! Было очень холодно и лил дождь, но мы с удовольствием провели время 👏

Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места
Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Железноводск: русская Швейцария
Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает о нем с любовью. Идет на встречу всем просьбам. Провел очень интересную экскурсию. Ответил на все наши вопросы. Очень внимательный. Однозначно рекомендуем!
Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает
Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает
Вам был полезен этот отзыв?
Olga
Железноводск: русская Швейцария
Хотим поблагодарить Сергея за отличный экскурс в историю Железноводска и региона в целом. Живой, интересный рассказ увлекает, время проходит незаметно, впечатления остаются навсегда. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Железноводск: русская Швейцария
В целом нормально
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Железноводск: русская Швейцария
Прекрасная, познавательная и позитивная прогулка с Сергеем! Спасибо большое нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 126 отзывов в Железноводске в категории "Остров Гулливеров"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Остров Гулливеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске;
  2. Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка;
  3. Железноводск уютный и живописный;
  4. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска);
  5. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Курортный парк;
  5. Каскадная Лестница;
  6. Пушкинская Галерея;
  7. Гижгит;
  8. Гора Кольцо;
  9. Гора Бештау;
  10. Приэльбрусье.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Остров Гулливеров" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 6300 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Железноводске на 2026 год по теме «Остров Гулливеров», 126 ⭐ отзывов, цены от 6300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь