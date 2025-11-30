Мы отправимся в путешествие по древним городам Владимиро-Суздальского княжества. Вы увидите знаковые храмы (на пути их более 50), Плещеево озеро и безлесные пейзажи Ополья.
Узнаете, как прошлое этих земель связано с историей Руси, пройдёте по земляным валам и подниметесь на колокольню.
Описание экскурсии
В этом путешествии вы:
- узнаете о событиях в Римской империи 1 века и их связи с Ярославией
- познакомитесь с достопримечательностями Плещеева озера и полюбуетесь устьем реки Трубеж
- раскроете тайны белокаменной резьбы и изучите приёмы деревянного зодчества Владимиро-Суздальского Ополья
- прикоснётесь к драматичным историям гибели княгинь и цариц, поговорите о подвигах святых героев Руси
- проследите связь эпох и этимологию некоторых слов, разберётесь в происхождении названий городов и улиц
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Звенигорода
10:00 — церковь Сорока мучеников в Переславле-Залесском (короткая остановка)
11:30 — Юрьев-Польский: Георгиевский собор — жемчужина белокаменного зодчества, прогулка по семиметровому земляному валу, посещение действующего Михайло-Архангельского монастыря
14:00 — Суздаль: прогулка по валам, городской собор и подъём на колокольню, посещение Покровского монастыря — одного из крупнейших женских монастырей Руси, Суздальский кремль, памятники деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь и его окрестности с переходами по мостам через Каменку
22:30 — возвращение в Звенигород
Организационные детали
- Поездка проходит на Geely Okavango (7 мест, панорамная крыша)
- В стоимость входит всё, кроме питания (будут остановки в кафе на выбор)
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Звенигороде
Провели экскурсии для 37 туристов
Большой опыт вождения авто. Местный житель Владимирской области. Путешественник со стажем. Очень люблю экскурсии и автотуры. Работаю с командой гидов.
Входит в следующие категории Звенигорода
