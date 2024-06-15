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Индивидуальная
6 часов
Святая Земля на Истре
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290₽ за человека
Групповая
10 часов
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Начало: Балашиха, ул. Парковая 2
Расписание: По субботам в 7:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На весь день»
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