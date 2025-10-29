Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
29 окт в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру
Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы
Начало: У Вознесенского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде
Индивидуальная водная прогулка на сапах с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника. Откройте для себя уникальные места Подмосковья
Начало: У монастыря
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
