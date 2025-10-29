Мои заказы

Активности – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Звенигороде, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
29 окт в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру
На мотоцикле
5 часов
Индивидуальная
На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру
Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы
Начало: У Вознесенского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за человека
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
SUP-прогулки
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде
Индивидуальная водная прогулка на сапах с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника. Откройте для себя уникальные места Подмосковья
Начало: У монастыря
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
7500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
  2. На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру
  3. Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенский собор
  3. Дворец царя Алексей Михайловича
  4. Музей Русского десерта
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в октябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 28 000.
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Активности», цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь