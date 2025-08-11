Мои заказы

Скит преподобного Саввы – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Скит преподобного Саввы» в Звенигороде, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
На машине
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Звенигород на авто
На машине
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
SUP-прогулки
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
Завтра в 13:00
22 авг в 10:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Выражаем большую благодарность Ксении!
    Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.
    Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий
    читать дальше

    профессионал. Её глубокие знания истории Звенигорода, грамотная и выразительная речь (без слов-паразитов!) и ненавязчивое чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему увлекательной.
    Понравился её женственный образ — он гармонично смотрится на фоне старинной архитектуры и живописных пейзажей города.
    Время пролетело незаметно — слушать Ксению можно бесконечно. К концу экскурсии расставаться совсем не хотелось!
    Однозначно рекомендуем — с Ксенией интересно, комфортно и познавательно!

  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Звенигород на авто
    Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
  • Э
    Элла
    28 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    27 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Нам всë очень понравилось!
    Большое спасибо!
  • М
    Миронкина
    21 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали
    читать дальше

    много интересных исторических фактов. Ксения, бесспорно, знает о городе и любит его. Время пролетело незаметно. Остались очень довольны. Побольше бы таких профессионалов! Рекомендую!

  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!
  • А
    Алексей
    18 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!
  • Н
    Наталия
    9 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым.
    Ксения, спасибо большое!
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем
  • О
    Ольга
    1 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения очень позитивная и приятная девушка!!!!) Рассказывает интересно и не нудно!! Куча интересных фактов и событий. Экскурсия и маршрут были очень интересными! С удовольствием отвечала на наши вопросы, пофоткала нас на удачных точках, порекомендовала где покушать и погулять после экскурсии)
  • А
    Александр
    22 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Спасибо Ксении за интересную экскурсию. К сожалению, весь день шёл дождь, но она смогла перестроить маршрут с заботой о нашем здоровье.
    Успели осмотреть всё, что хотели. Узнали много нового.
  • А
    Альбина
    22 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Милая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. Спасибо
    Милая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. СпасибоМилая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. СпасибоМилая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. СпасибоМилая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. СпасибоМилая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. Спасибо
  • О
    Ольга
    21 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения очень приятная, эрудированная, тактичная.
    Она раскрыла историю Звенигорода через увлекательные история. С ней точно не будет скучно!
    Ксения очень приятная, эрудированная, тактичнаяКсения очень приятная, эрудированная, тактичнаяКсения очень приятная, эрудированная, тактичная
  • А
    Андрей
    19 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения, ответственный, аккуратный и заряжающий положительными эмоциями человек. Четыре часа прогулки по монастырю, городку и Звенигороду пролетели незаметно. Если Вы
    читать дальше

    хотите зарядиться положительными эмоциями, то Вам к Ксении. Если ищите профессионального гида историка, искуствоведа, археолога, теолога, то Вы этого в экскурсии не найдёте.

    Ксения, ответственный, аккуратный и заряжающий положительными эмоциями человек. Четыре часа прогулки по монастырю, городку и Звенигороду
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения очень интересный и знающий рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия, много информации, мы задавали вопросы и всегда получали историческую справку по интересующейся нас теме. Очень рекомендуем Ксению! Ксения любит и знает свой город!
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Благодарим Ксению за потрясающую экскурсию. Все было отлично, и маршрут и рассказ. Очень милая, доброжелательная и начитанная девушка.
    Рекомендуем!
    Благодарим Ксению за потрясающую экскурсию. Все было отлично, и маршрут и рассказ. Очень милая, доброжелательная и начитанная девушкаБлагодарим Ксению за потрясающую экскурсию. Все было отлично, и маршрут и рассказ. Очень милая, доброжелательная и начитанная девушкаБлагодарим Ксению за потрясающую экскурсию. Все было отлично, и маршрут и рассказ. Очень милая, доброжелательная и начитанная девушка
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
    читать дальше

    рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.
    Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения совершенно замечательная! И как гид, и как человек, было очень интересно, содержательно, не скучно, наша прогулка прошла легко и комфортно, очень рекомендую!
  • М
    Марина
    23 мая 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась! Ксения интересно и очень подробно, но при этом не утомительно рассказала нам об истории и основных достопримечательностях города. С удовольствием отвечала на наши вопросы. Очень рекомендую! Отдельно отмечу стиль Ксении - в точном соответствии с купеческим городком)
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Благодарим Ксению за познавательную и душевную экскурсию по Звенигороду! На автомобиле мы передвигались от центра города до монастыря и городища.
    читать дальше

    Но основное время это была пешая экскурсия: неспешно прогулялись по городу и по территории монастыря, обошли городище, оценили высоту оборонительных валов. Звенигород и его окрестности это живописные виды в любое время года!

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Скит преподобного Саввы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
  2. Звенигород на авто
  3. Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дворец царя Алексей Михайловича
  3. Вознесенский собор
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в августе 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Скит преподобного Саввы" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Скит преподобного Саввы», 59 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь