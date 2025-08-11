И Ирина Сокровенный Звенигород (на вашем авто)

Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.

Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий профессионал. Её глубокие знания истории Звенигорода, грамотная и выразительная речь (без слов-паразитов!) и ненавязчивое чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему увлекательной.

Понравился её женственный образ — он гармонично смотрится на фоне старинной архитектуры и живописных пейзажей города.

Время пролетело незаметно — слушать Ксению можно бесконечно. К концу экскурсии расставаться совсем не хотелось!

Однозначно рекомендуем — с Ксенией интересно, комфортно и познавательно! Выражаем большую благодарность Ксении!

Н Наталья Звенигород на авто Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.

Э Элла Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!

Н Надежда Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Нам всë очень понравилось!

Большое спасибо!

М Миронкина Сокровенный Звенигород (на вашем авто) много интересных исторических фактов. Ксения, бесспорно, знает о городе и любит его. Время пролетело незаметно. Остались очень довольны. Побольше бы таких профессионалов! Рекомендую! Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!

А Алексей Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!

Н Наталия Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым.

Ксения, спасибо большое!

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Ксения очень позитивная и приятная девушка!!!!) Рассказывает интересно и не нудно!! Куча интересных фактов и событий. Экскурсия и маршрут были очень интересными! С удовольствием отвечала на наши вопросы, пофоткала нас на удачных точках, порекомендовала где покушать и погулять после экскурсии)

А Александр Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Спасибо Ксении за интересную экскурсию. К сожалению, весь день шёл дождь, но она смогла перестроить маршрут с заботой о нашем здоровье.

Успели осмотреть всё, что хотели. Узнали много нового.

А Альбина Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Милая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. Спасибо

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Ксения очень приятная, эрудированная, тактичная.

Она раскрыла историю Звенигорода через увлекательные история. С ней точно не будет скучно!

А Андрей Сокровенный Звенигород (на вашем авто) хотите зарядиться положительными эмоциями, то Вам к Ксении. Если ищите профессионального гида историка, искуствоведа, археолога, теолога, то Вы этого в экскурсии не найдёте. Ксения, ответственный, аккуратный и заряжающий положительными эмоциями человек. Четыре часа прогулки по монастырю, городку и Звенигороду пролетели незаметно. Если Вы

Е Екатерина Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Ксения очень интересный и знающий рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия, много информации, мы задавали вопросы и всегда получали историческую справку по интересующейся нас теме. Очень рекомендуем Ксению! Ксения любит и знает свой город!

Т Татьяна Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Благодарим Ксению за потрясающую экскурсию. Все было отлично, и маршрут и рассказ. Очень милая, доброжелательная и начитанная девушка.

Рекомендуем!

Т Татьяна Звенигород на авто рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.

Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом. Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,

Л Людмила Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Ксения совершенно замечательная! И как гид, и как человек, было очень интересно, содержательно, не скучно, наша прогулка прошла легко и комфортно, очень рекомендую!

М Марина Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Экскурсия очень понравилась! Ксения интересно и очень подробно, но при этом не утомительно рассказала нам об истории и основных достопримечательностях города. С удовольствием отвечала на наши вопросы. Очень рекомендую! Отдельно отмечу стиль Ксении - в точном соответствии с купеческим городком)