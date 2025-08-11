Индивидуальная
Сокровенный Звенигород
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
Завтра в 13:00
22 авг в 10:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 августа 2025Выражаем большую благодарность Ксении!
Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.
Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий
- ННаталья4 августа 2025Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
- ЭЭлла28 июля 2025Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
- ННадежда27 июля 2025Нам всë очень понравилось!
Большое спасибо!
- ММиронкина21 июля 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали
- ООльга21 июля 2025Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!
- ААлексей18 июля 2025Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!
- ННаталия9 июля 2025Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым.
Ксения, спасибо большое!
- ООльга6 июля 2025Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем
- ООльга1 июля 2025Ксения очень позитивная и приятная девушка!!!!) Рассказывает интересно и не нудно!! Куча интересных фактов и событий. Экскурсия и маршрут были очень интересными! С удовольствием отвечала на наши вопросы, пофоткала нас на удачных точках, порекомендовала где покушать и погулять после экскурсии)
- ААлександр22 июня 2025Спасибо Ксении за интересную экскурсию. К сожалению, весь день шёл дождь, но она смогла перестроить маршрут с заботой о нашем здоровье.
Успели осмотреть всё, что хотели. Узнали много нового.
- ААльбина22 июня 2025Милая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. Спасибо
- ООльга21 июня 2025Ксения очень приятная, эрудированная, тактичная.
Она раскрыла историю Звенигорода через увлекательные история. С ней точно не будет скучно!
- ААндрей19 июня 2025Ксения, ответственный, аккуратный и заряжающий положительными эмоциями человек. Четыре часа прогулки по монастырю, городку и Звенигороду пролетели незаметно. Если Вы
- ЕЕкатерина14 июня 2025Ксения очень интересный и знающий рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия, много информации, мы задавали вопросы и всегда получали историческую справку по интересующейся нас теме. Очень рекомендуем Ксению! Ксения любит и знает свой город!
- ТТатьяна13 июня 2025Благодарим Ксению за потрясающую экскурсию. Все было отлично, и маршрут и рассказ. Очень милая, доброжелательная и начитанная девушка.
Рекомендуем!
- ТТатьяна13 июня 2025Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
- ЛЛюдмила2 июня 2025Ксения совершенно замечательная! И как гид, и как человек, было очень интересно, содержательно, не скучно, наша прогулка прошла легко и комфортно, очень рекомендую!
- ММарина23 мая 2025Экскурсия очень понравилась! Ксения интересно и очень подробно, но при этом не утомительно рассказала нам об истории и основных достопримечательностях города. С удовольствием отвечала на наши вопросы. Очень рекомендую! Отдельно отмечу стиль Ксении - в точном соответствии с купеческим городком)
- ССветлана12 мая 2025Благодарим Ксению за познавательную и душевную экскурсию по Звенигороду! На автомобиле мы передвигались от центра города до монастыря и городища.
