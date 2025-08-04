Мои заказы

Земляные валы Звенигородского городка – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Земляные валы Звенигородского городка» в Звенигороде, цены от 12 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Пешая
3 часа
-
10%
27 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 400 ₽16 000 ₽ за всё до 12 чел.
Звенигород на авто
На машине
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
4 сен в 11:00
5 сен в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Звенигород на авто
    Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
  • А
    Алена
    3 августа 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Очень хороший приятный экскурсовод Людмила был с нами на двух экскурсиях. Очень интересно рассказывала, и что было важно для нас, сумела подстроить свой рассказ для детей 10 и 11 лет.
  • М
    Мария
    13 июля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Благодарим за увлекательную экскурсию по Звенигороду. Анатолий очень структурировано и понятно рассказывал, отвечал на все возникающие у нашей группы вопросы, передвигались в комфортном для нас темпе. Много успели посмотреть!
  • А
    Алексей
    13 июля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, и несмотря на жару более 30 градусов, легко и непринуждённо! Спасибо Анатолию за великолепную историю.
  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Добрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом был Анатолий. Маршрут от древнего
    читать дальше

    города к современному Звенигороду был интересный и увлекательный. Рассказ Анатолия содержательный и познавательный. Узнали многое из истории образования Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря. Попробовали местной выпечки и кваса. Очень рекомендую данный маршрут, подойдет и взрослым и детям. Анатолий старается вовлечь всех.

  • A
    A
    13 июня 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Прекрасный гид Валерия неожиданно влюбила нас в Звенигород. Вся экскурсия на одном дыхании, ходили зачарованные и боялись пропустить хоть одно
    читать дальше

    слово. Было всё: прогулки по парку, белоснежные храмы и интересные дома, пирожки в монастырской трапезной и смешные факты про известных звенигородцев. Рекомендуем на 100%

  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
    читать дальше

    рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.
    Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом.

  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Замечательный день в сопровождении Анатолия.
    Анатолий прекрасный рассказчик, знает множество нюансов, изюминок, которые делают маршрут содержательным и интересным.
    Спасибо за чудесную экскурсию!
  • М
    Мария
    10 мая 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Большое спасибо Анатолию за прекрасную прогулку по Звенигороду, интересные исторические и биографические факты, древние храмы, панорамные виды города!
    У нас остались
    читать дальше

    очень приятные впечатления от нашего знакомства с городом!
    Анатолий - прекрасный экскурсовод, отлично владеет информацией и грамотно планирует маршрут. Время на экскурсии прошло незаметно.
    Вернемся!

  • Н
    Наталия
    7 апреля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Посетили прекрасный Звенигород 5.04 и остались очень довольны экскурсией, интереснейшей историей, которую мы услышали от нашего экскурсовода Анатолия! Спасибо большое нашему экскурсоводу, день прошёл активно и познавательно!!! Надеемся ещё встретиться на других экскурсиях! 🙏
  • А
    Анастасия
    3 апреля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Были на экскурсии буквально пару дней назад в Звенигороде. Очень нужна была экскурсия на английском и Анатолий смог нам её
    читать дальше

    провести. Всё очень понравилось, подача гида, коммуникация с нами, маршрут и содержание. Возможно хотелось бы немного времени для фото, чтобы не отставать и т. д. Уровень языка - это отдельное восхищение, наш преподаватель оценил!

  • К
    Константин
    9 марта 2025
    Звенигород на авто
    Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
    читать дальше

    интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко))

  • Ю
    Юлия
    27 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Прекрасный экскурсовод Анатолий! Огромное спасибо за интересную экскурсию, которая понравилась и детям и взрослым нашей компании. Однозначно рекомендую 👌
  • М
    Марина
    21 февраля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Экскурсия рассчитана на активных людей! Много ходили, особенности природного рельефа (вверх -вниз). Мы остались довольны! Нам такой формат интересен! Большое спасибо Анатолию за интересный рассказ и маршрут!
  • О
    Ольга
    16 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
    читать дальше

    прогулку по-настоящему интересной и аутентичной.

    Алена относится с большим вниманием к деталям. Её увлеченность историей чувствовалась в каждом рассказе.

    Обязательно порекомендуем организаторов знакомым и посетим другие проекты команды.

    Спасибо!

  • И
    Ирина
    14 февраля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Мы семьей были 14.02.25 первый раз в городе Звенигород и взяли индивидуальную экскурсию. Была настолько интересно и познавательно, что 3
    читать дальше

    часа пролетели как несколько минут.
    Экскурсия охватывает и город и монастырь, что дает полноценное впечатление о Звенигороде.
    Экскурсовод Анатолий просто золото, рада что выбрала именно его экскурсионную программу: все четко, знание города и истории, тактичен, внимателен!!!
    Спасибо большое!!!!

  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Спасибо огромное Анатолию за наши январские приключения в Звенигороде! Обязательно вернемся летом
  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Нас было 6 человек: подростки, бабушка и люди среднего возраста. Не смотря на разные возраста и интересы,экскурсия всем понравилась. Были красивые виды и увлекательный рассказ. Отдельно хочу отметить комфортабельный транспорт и четкую организацию. Гид Анатолий достойно провел мероприятие.
  • А
    Анастасия
    23 декабря 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Отличный маршрут, все 3 часа пролетели незаметно и очень динамично. Гид Анатолий провел отличнейшую экскурсию, познавательную и интересную. Нашу большую команду из 9 человек перевозили на небольшом автобусе, очень удобно.

Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в сентябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Земляные валы Звенигородского городка" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 14 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
