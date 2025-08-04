-
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
4 сен в 11:00
5 сен в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 августа 2025Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
- ААлена3 августа 2025Очень хороший приятный экскурсовод Людмила был с нами на двух экскурсиях. Очень интересно рассказывала, и что было важно для нас, сумела подстроить свой рассказ для детей 10 и 11 лет.
- ММария13 июля 2025Благодарим за увлекательную экскурсию по Звенигороду. Анатолий очень структурировано и понятно рассказывал, отвечал на все возникающие у нашей группы вопросы, передвигались в комфортном для нас темпе. Много успели посмотреть!
- ААлексей13 июля 2025Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, и несмотря на жару более 30 градусов, легко и непринуждённо! Спасибо Анатолию за великолепную историю.
- ННаталья29 июня 2025Добрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом был Анатолий. Маршрут от древнего
- AA13 июня 2025Прекрасный гид Валерия неожиданно влюбила нас в Звенигород. Вся экскурсия на одном дыхании, ходили зачарованные и боялись пропустить хоть одно
- ТТатьяна13 июня 2025Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
- ЕЕлена5 июня 2025Замечательный день в сопровождении Анатолия.
Анатолий прекрасный рассказчик, знает множество нюансов, изюминок, которые делают маршрут содержательным и интересным.
Спасибо за чудесную экскурсию!
- ММария10 мая 2025Большое спасибо Анатолию за прекрасную прогулку по Звенигороду, интересные исторические и биографические факты, древние храмы, панорамные виды города!
У нас остались
- ННаталия7 апреля 2025Посетили прекрасный Звенигород 5.04 и остались очень довольны экскурсией, интереснейшей историей, которую мы услышали от нашего экскурсовода Анатолия! Спасибо большое нашему экскурсоводу, день прошёл активно и познавательно!!! Надеемся ещё встретиться на других экскурсиях! 🙏
- ААнастасия3 апреля 2025Были на экскурсии буквально пару дней назад в Звенигороде. Очень нужна была экскурсия на английском и Анатолий смог нам её
- ККонстантин9 марта 2025Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
- ЮЮлия27 февраля 2025Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
- ТТатьяна27 февраля 2025Прекрасный экскурсовод Анатолий! Огромное спасибо за интересную экскурсию, которая понравилась и детям и взрослым нашей компании. Однозначно рекомендую 👌
- ММарина21 февраля 2025Экскурсия рассчитана на активных людей! Много ходили, особенности природного рельефа (вверх -вниз). Мы остались довольны! Нам такой формат интересен! Большое спасибо Анатолию за интересный рассказ и маршрут!
- ООльга16 февраля 2025Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
- ИИрина14 февраля 2025Мы семьей были 14.02.25 первый раз в городе Звенигород и взяли индивидуальную экскурсию. Была настолько интересно и познавательно, что 3
- ИИрина9 января 2025Спасибо огромное Анатолию за наши январские приключения в Звенигороде! Обязательно вернемся летом
- ТТатьяна8 января 2025Нас было 6 человек: подростки, бабушка и люди среднего возраста. Не смотря на разные возраста и интересы,экскурсия всем понравилась. Были красивые виды и увлекательный рассказ. Отдельно хочу отметить комфортабельный транспорт и четкую организацию. Гид Анатолий достойно провел мероприятие.
- ААнастасия23 декабря 2024Отличный маршрут, все 3 часа пролетели незаметно и очень динамично. Гид Анатолий провел отличнейшую экскурсию, познавательную и интересную. Нашу большую команду из 9 человек перевозили на небольшом автобусе, очень удобно.
