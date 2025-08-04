читать дальше

рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.

Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом.