О Ольга Звенигород - древний форпост Москвы читать дальше что было заявлено в описании экскурсии мы осмотрели, автомобиль комфортный, Дмитрий приятный в общении человек и отличный гид. Звенигород стал хорошим знакомым после экскурсии. От души рекомендуем Дмитрия и его экскурсию. Звенигород очень маленький город, в нём не так много достопримечательностей и тем не менее, Дмитрий смог сделать экскурсию увлекательной. Всё

Е Елена Звенигород - древний форпост Москвы Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила нас обогреться. Такое было чувство, что мы в гостях у экскурсовода.

А Артур Звенигород - древний форпост Москвы С нами в этот день была гид из команды Дмитрия! Мы категорически довольны, Мария супер ТОП ГИД! Все прекрасно, интересно и классно! Мария прекрасный человек, увлеченный своим делом! Спасибо Мария, Спасибо Дмитрий, процветания вам ребята! Лучшие!

O Oxana Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Ксения, замечательный гид, спасибо ей большое за экскурсию. Было очень интересно, планируем вернуться.

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Ксения не только замечательный экскурсовод, но и прекрасной души человек! Глубокие знания истории города, душевность, чувство юмора- все это сделало наш субботний осенний день волшебным. Всем рекомендуем ♥️ Ксения, спасибо Вам огромное 🫶

И Илья Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Огромное спасибо Ксении за отличную экскурсию по Звенигороду.

Маршрут и содержание попали в сердечко.

Всем настоятельно рекомендую

З Зинаида Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Экскурсия отличная, очень понравилось: экскурсовод Ксения эрудированная, пунктуальная, интересно рассказывает, видно, что любит свой город и свое дело) грамотно выстроен маршрут (достаточно насыщенный) однозначно рекомендую👍

И Ирина Сокровенный Звенигород (на вашем авто)

Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.

Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий читать дальше профессионал. Её глубокие знания истории Звенигорода, грамотная и выразительная речь (без слов-паразитов!) и ненавязчивое чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему увлекательной.

Понравился её женственный образ — он гармонично смотрится на фоне старинной архитектуры и живописных пейзажей города.

Время пролетело незаметно — слушать Ксению можно бесконечно. К концу экскурсии расставаться совсем не хотелось!

Однозначно рекомендуем — с Ксенией интересно, комфортно и познавательно! Выражаем большую благодарность Ксении!Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий

А Анна Звенигород - древний форпост Москвы читать дальше рассказчик. Мы прошлись, проехались, выпили монастырского кваса, съели свежего хлеба из монастырской лавочки. Все вопросы, которыми Дмитрий вовлекал нас в разговор, все его советы и рекомендации, все то, что мы увидели и узнали, в в полной мере сформировали образ древнего города) Уехали из города полными впечатлений) Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный

О Оксана Звенигород - древний форпост Москвы Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.

Э Элла Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!

Н Надежда Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Нам всë очень понравилось!

Большое спасибо!

М Миронкина Сокровенный Звенигород (на вашем авто) читать дальше много интересных исторических фактов. Ксения, бесспорно, знает о городе и любит его. Время пролетело незаметно. Остались очень довольны. Побольше бы таких профессионалов! Рекомендую! Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!

А Алексей Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!

Н Наталия Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым.

Ксения, спасибо большое!

Н Надежда Звенигород - древний форпост Москвы Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.

О Ольга Сокровенный Звенигород (на вашем авто) Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем

Е Елена Звенигород - древний форпост Москвы Спасибо! Дмитрию