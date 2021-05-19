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Полезная информация о Звенигороде

Что нужно знать о Звенигороде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 10 экскурсий
Местное время в Звенигороде
00:4113
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЗвенигород
По-английскиZvenigorod
Население города16 395 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота178 м. от уровня моря

Где находится Звенигород на карте

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