по горам зимой? Оказалось, что даже несмотря на сильный снегопад и неблагоприятные погодные условия (снег и дождь), поездка получилась интересной и увлекательной, а снег придал путешествию на паровозике дополнительный колорит и даже "сказочность". Мирко - отличный рассказчик и классный водитель (возвращались обратно уже затемно), показал нам интересные места, подсказывал лучшие виды и ракурсы для фото, рассказал много нового. Он строил свой рассказ так, чтобы мы могли глубже погрузиться в историю Сербии, понять взаимосвязь времен, прочувствовать язык и дух страны и зачастую самостоятельно найти верный ответ на возникающий вопрос. В итоге получилось, что ты не просто зритель, а активный участник путешествия. Спасибо большое, Мирко!