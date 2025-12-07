Мои заказы

В Боснию и Герцеговину – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «В Боснию и Герцеговину» в Белграде на русском языке, цены от €449. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Дрвенград, Шарганская восьмёрка и село сербских гончаров
На машине
12 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€488 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
На машине
12 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
21 янв в 06:30
22 янв в 06:30
€520 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 декабря 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Очень интересный рассказчик и собеседник. Так как путешествовали зимой железная дорога не работала и из-за погоды чуть переделали маршрут, Мирко посоветовал, что можно дополнительно посмотреть. Мы остались довольны. Впечатлений море. Природа не забываемая
    Очень интересный рассказчик и собеседник. Так как путешествовали зимой железная дорога не работала и из-за погоды чуть переделали маршрут, Мирко посоветовал, что можно дополнительно посмотреть. Мы остались довольны. Впечатлений море. Природа не забываемая
  • Р
    Роман
    9 ноября 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Классное путешествие выходного дня. Прокатились и не пожалели:)
    Классное путешествие выходного дня. Прокатились и не пожалели:)
  • V
    Vadim
    13 октября 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Ребята, эта экскурсия просто супер! Я очень всем советую, кто любит путешествия. Обязательно просите, чтобы гидом был Гордан! Отличные знания
    читать дальше

    русского языка, истории Сербии, достопримечательностей, а также местной кухни) за один день посетил несколько церквей, прокатился на поезде, прогулялся по деревне, съездил в еще одну страну, побывал на живописных местах возле реки, пообедал, так еще и встретил несколько свадеб)

  • З
    Зульфия
    7 сентября 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Друзья хочу поделиться впечатлениями о великолепной экскурсии" По следам Эмира Кустурицы". Проводил Мирко. Экскурсия очень интересная, продуманная до мелочей. Несмотря
    читать дальше

    на то, что продолжительность была 13 часов, не было усталости, утомленности. И всё это благодаря Мирко. Интересно обо всём рассказывает, создал нам максимально комфортные условия. Не было суеты, торопливости. Такие нам красоты показал невероятные, накормил вкусными завтраком и обедом национальной кухни. В селе Кустурицы нам повезло увидеть самого режиссёра и сделать фото. Благодаря Мирко ещё большей любовью прониклись к замечательной Сербии. Рекомендую всем гида Мирко и эту чудесную многогранную экскурсию.

  • В
    Вера
    3 сентября 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Гидом был Петер, прекрасный экскурсовод, отличная экскурсия! Внимательное и вежливое отношение! Подробный рассказ! Рекомендую!!
  • В
    Влад
    11 августа 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Великолепная экскурсия по красивейшим местам, Мирко отличный гид, который интересно рассказывает детали местности. Всем рекомендую
    Великолепная экскурсия по красивейшим местам, Мирко отличный гид, который интересно рассказывает детали местности. Всем рекомендую
  • M
    Maksim
    20 июля 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Потрясающий день! Мы (я, мама, сестра и племянник) остались в восторге от поездки. Очень красивые места, особенно впечатлил поезд по
    читать дальше

    Шарганской восьмёрке и атмосферная деревня Кустурицы. Всё организовано чётко и с душой. Природа, история, архитектура - всё было на одном дыхании. Спасибо за этот уникальный опыт!

    Потрясающий день! Мы (я, мама, сестра и племянник) остались в восторге от поездки. Очень красивые места
  • А
    Александр
    6 июля 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Очень комфортное путешествие по невероятно красивым местам. За окном проходит Сербия от равнинной её части, через леса и поля, до
    читать дальше

    самых гор. Остановки в разнообразных местах, особое впечатление оставляет, конечно, Шарганская восьмёрка. Наш гид, Мирко, прекрасно владеет русским и провёл интереснейший экскурс в историю Сербии и Сербского народа. Техническая часть тоже на высоте - комфортный автомобиль в отличном состоянии и чуткое отношение к нуждам гостей. Респект! Прекрасный вариант для экскурсии на день.

  • М
    Мария
    25 июня 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Все было замечательно!
  • В
    Вера
    15 июня 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Мы вернулись из путешествия в восторге, с первых минут, как мы встретились с гидом, поняли, что точно попали в надежные
    читать дальше

    руки.
    Мирко профессионал в своем деле, он прекрасный рассказчик, и мы много узнали фактов о местах, которые посетили. Он с удовольствием отвечал на все наши вопросы, его дружелюбие и чувство юмора создали очень комфортную атмосферу на протяжении всего нашего долгого путешествия. Спасибо большое за прекрасный опыт и новые впечатления о стране.

    Мы вернулись из путешествия в восторге, с первых минут, как мы встретились с гидом, поняли, что точно попали в надежные руки
  • В
    Виктория
    3 июня 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Добрый день!
    Очень интересная и живописная экскурсия!!! Огромное спасибо Зорану,очень образованный и эрудированный гид с отличным "русским" 🔥🔥🔥
  • Д
    Дмитрий
    22 апреля 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Спасибо Зорану за прекрасное путешествие! Очень интересно было слушать исторический материал, комфортный путь и приятная атмосфера на всем путешествии🙂 Спасибо!
    Будьте
    читать дальше

    готовы к переходу границы (пришлось час потолкаться в пробке). Это единственный момент, когда пришлось подождать, хотя для меня это было время "передышки", чтобы усвоить то, что посмотрел ранее))
    Удивительные виды гор открывались при путешествии на поезде! Комфортное время в пути, всё можно рассмотреть и сделать фото.
    В Вышеграде река поразила своим цветом а также величественный мост, который мне напомнил и мост в Риме и в Праге одновременно))
    Очень рекомендую эту программу! Впечатления самые положительные!

    Спасибо Зорану за прекрасное путешествие! Очень интересно было слушать исторический материал, комфортный путь и приятная атмосфера
  • S
    Sandro
    13 апреля 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Все очень понравилось.
    Экскурсию проводил Зоран и все прошло великолепно.
    Рассказал историю Сербии и Балкан, в целом, все показал, не торопил, дал время насладиться всеми видами.
    Все супер!
    Все очень понравилось
  • С
    Соня
    17 февраля 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Спасибо большое Мирко за такую замечательную экскурсию! Рекомендую от всей души)
    Это было маленькое путешествие по Сербии, после которого мы остались
    читать дальше

    в восторге и рассказывали о нем всем друзьям!
    Организация высокого качества и отдельное спасибо Мирко, что учли наши пожелания по маршруту и времени возвращения обратно.

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Ездили 3 января на экскурсию "Путешествие по следам Эмира Кустурицы" с Мирко. Бронируя экскурсию были сомнения: будет ли интересна поездка
    читать дальше

    по горам зимой? Оказалось, что даже несмотря на сильный снегопад и неблагоприятные погодные условия (снег и дождь), поездка получилась интересной и увлекательной, а снег придал путешествию на паровозике дополнительный колорит и даже "сказочность". Мирко - отличный рассказчик и классный водитель (возвращались обратно уже затемно), показал нам интересные места, подсказывал лучшие виды и ракурсы для фото, рассказал много нового. Он строил свой рассказ так, чтобы мы могли глубже погрузиться в историю Сербии, понять взаимосвязь времен, прочувствовать язык и дух страны и зачастую самостоятельно найти верный ответ на возникающий вопрос. В итоге получилось, что ты не просто зритель, а активный участник путешествия. Спасибо большое, Мирко!

  • Л
    Лариса
    5 ноября 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Экскурсия с гидом прошла замечательно! Джордиан эрудирован в истории Сербии, интересно рассказывает и в конце экскурсии отвез нас в хороший ресторан с очень вкусной сербской кухней! Обязательно вернемся в солнечную Сербию!
  • V
    Vladislav
    20 октября 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Интересный маршрут, красивые места, необычный поезд, четкая организация самой экскурсии.
    Не хватило более полного и интересного рассказа. Хотелось бы больше узнать про Эмира Кустурицу, его биографию, его творчество, ведь именно ему должна была быть посвящена экскурсия.
  • м
    мария
    22 сентября 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Большое спасибо Мирко за интересный рассказ. Отлично провели целый день. Увидели красивые места, прокатились на ретро паравозике. Узнали много нового и из истории Сербии, и о жизни Эмира Кустурицы. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
  • S
    Sergey
    19 сентября 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    В целом всё понравилось, гид говорил на русском языке, был гибок, останавливался для фоток, экскурсия даже заняла больше времени, чем планировалось.
    Отличные впечатления, красивейшие места!
  • А
    Анастасия
    3 сентября 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Очень понравилась экскурсия. Провел нам ее Гордан. Узнали много из истории Сербии, посетили Боснию и Герцеговину. Гид много и интересно рассказывал.

