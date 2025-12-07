Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€488 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
21 янв в 06:30
22 янв в 06:30
€520 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 декабря 2025Очень интересный рассказчик и собеседник. Так как путешествовали зимой железная дорога не работала и из-за погоды чуть переделали маршрут, Мирко посоветовал, что можно дополнительно посмотреть. Мы остались довольны. Впечатлений море. Природа не забываемая
- РРоман9 ноября 2025Классное путешествие выходного дня. Прокатились и не пожалели:)
- VVadim13 октября 2025Ребята, эта экскурсия просто супер! Я очень всем советую, кто любит путешествия. Обязательно просите, чтобы гидом был Гордан! Отличные знания
- ЗЗульфия7 сентября 2025Друзья хочу поделиться впечатлениями о великолепной экскурсии" По следам Эмира Кустурицы". Проводил Мирко. Экскурсия очень интересная, продуманная до мелочей. Несмотря
- ВВера3 сентября 2025Гидом был Петер, прекрасный экскурсовод, отличная экскурсия! Внимательное и вежливое отношение! Подробный рассказ! Рекомендую!!
- ВВлад11 августа 2025Великолепная экскурсия по красивейшим местам, Мирко отличный гид, который интересно рассказывает детали местности. Всем рекомендую
- MMaksim20 июля 2025Потрясающий день! Мы (я, мама, сестра и племянник) остались в восторге от поездки. Очень красивые места, особенно впечатлил поезд по
- ААлександр6 июля 2025Очень комфортное путешествие по невероятно красивым местам. За окном проходит Сербия от равнинной её части, через леса и поля, до
- ММария25 июня 2025Все было замечательно!
- ВВера15 июня 2025Мы вернулись из путешествия в восторге, с первых минут, как мы встретились с гидом, поняли, что точно попали в надежные
- ВВиктория3 июня 2025Добрый день!
Очень интересная и живописная экскурсия!!! Огромное спасибо Зорану,очень образованный и эрудированный гид с отличным "русским" 🔥🔥🔥
- ДДмитрий22 апреля 2025Спасибо Зорану за прекрасное путешествие! Очень интересно было слушать исторический материал, комфортный путь и приятная атмосфера на всем путешествии🙂 Спасибо!
Будьте
- SSandro13 апреля 2025Все очень понравилось.
Экскурсию проводил Зоран и все прошло великолепно.
Рассказал историю Сербии и Балкан, в целом, все показал, не торопил, дал время насладиться всеми видами.
Все супер!
- ССоня17 февраля 2025Спасибо большое Мирко за такую замечательную экскурсию! Рекомендую от всей души)
Это было маленькое путешествие по Сербии, после которого мы остались
- ССветлана11 января 2025Ездили 3 января на экскурсию "Путешествие по следам Эмира Кустурицы" с Мирко. Бронируя экскурсию были сомнения: будет ли интересна поездка
- ЛЛариса5 ноября 2024Экскурсия с гидом прошла замечательно! Джордиан эрудирован в истории Сербии, интересно рассказывает и в конце экскурсии отвез нас в хороший ресторан с очень вкусной сербской кухней! Обязательно вернемся в солнечную Сербию!
- VVladislav20 октября 2024Интересный маршрут, красивые места, необычный поезд, четкая организация самой экскурсии.
Не хватило более полного и интересного рассказа. Хотелось бы больше узнать про Эмира Кустурицу, его биографию, его творчество, ведь именно ему должна была быть посвящена экскурсия.
- ммария22 сентября 2024Большое спасибо Мирко за интересный рассказ. Отлично провели целый день. Увидели красивые места, прокатились на ретро паравозике. Узнали много нового и из истории Сербии, и о жизни Эмира Кустурицы. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- SSergey19 сентября 2024В целом всё понравилось, гид говорил на русском языке, был гибок, останавливался для фоток, экскурсия даже заняла больше времени, чем планировалось.
Отличные впечатления, красивейшие места!
- ААнастасия3 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Провел нам ее Гордан. Узнали много из истории Сербии, посетили Боснию и Герцеговину. Гид много и интересно рассказывал.
