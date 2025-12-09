Найдено 3 экскурсии в категории « Златибор » в Белграде на русском языке, цены от €420. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов 40 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое €488 за всё до 4 чел. На машине 12 часов 25 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Путешествие по следам Эмира Кустурицы Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине Начало: У вашего отеля €520 за всё до 3 чел. На машине 11 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Белграда - в Златибор и деревню, что создал Кустурица Про горы, Сербию и вдохновение €420 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Белграда

