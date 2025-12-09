Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€488 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
21 янв в 06:30
22 янв в 06:30
€520 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в Златибор и деревню, что создал Кустурица
Про горы, Сербию и вдохновение
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
€420 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Златибор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в декабре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Златибор" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 520. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Златибор», 65 ⭐ отзывов, цены от €420. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль