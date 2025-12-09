Мои заказы

Златибор – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Златибор» в Белграде на русском языке, цены от €420.
Дрвенград, Шарганская восьмёрка и село сербских гончаров
На машине
12 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€488 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
На машине
12 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
21 янв в 06:30
22 янв в 06:30
€520 за всё до 3 чел.
Из Белграда - в Златибор и деревню, что создал Кустурица
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в Златибор и деревню, что создал Кустурица
Про горы, Сербию и вдохновение
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
€420 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Златибор»

Сколько стоит экскурсия по Белграду в декабре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Златибор" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 520. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
