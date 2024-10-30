читать дальше в сниманием и участием отнеслась к нашим просьбам. За небольшое количество времени посетили много интересных мест. Рекомендуем всем данную экскурсию. Особую благодарность выражаем нашему гиду.

Великолепная экскурсия. Потрясающий гид Милка. С проникновенной любовью рассказала она нам о Белграде и Сербии, о их прошлом и настоящем,