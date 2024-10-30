Собор Святого Михаила – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Святого Михаила» в Белграде на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Добро пожаловать в Белград
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 4 чел.
Экспресс-знакомство с Белградом
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-знакомство с Белградом
Начало: На ресепшене отеля туриста
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    30 октября 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!
  • С
    Светлана
    26 сентября 2024
    Экспресс-знакомство с Белградом
    Великолепная экскурсия. Потрясающий гид Милка. С проникновенной любовью рассказала она нам о Белграде и Сербии, о их прошлом и настоящем,
    читать дальше

    в сниманием и участием отнеслась к нашим просьбам. За небольшое количество времени посетили много интересных мест. Рекомендуем всем данную экскурсию. Особую благодарность выражаем нашему гиду.

  • А
    Алексей
    2 сентября 2024
    Экспресс-знакомство с Белградом
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую! Гид Milka Vucinic очень понравилась!
  • O
    Olga
    24 августа 2024
    Интересная прогулка по центру Белграда
    Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.
  • А
    Анатолий
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Собор Святого Михаила»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Белград
  2. Экспресс-знакомство с Белградом
  3. Интересная прогулка по центру Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Церковь Святого Марка
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Квартал Скадарлия
Сколько стоит экскурсия по Белграду в ноябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Собор Святого Михаила" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Собор Святого Михаила», 33 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам