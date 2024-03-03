Активности – экскурсии в Белграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Белграде на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.
На скутере по Белграду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    3 марта 2024
    Термальные источники Аранджеловаца
    Спасибо большое Виктору и его семье за организацию экскурсии. Очень душевные ребята. Отдохнули в спа, пообщались, получили не большие презентики что приятно:) Нас даже забрали и вернули в наш отель хотя не обязаны были. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Наталия
    11 февраля 2024
    Термальные источники Аранджеловаца
    Отличная поездка. Супер отдых. Очень рекомендую. Все вовремя. Водитель умничка. Организовано все на высшем уровне. Огромное спасибо. Удачи и процветания!!!!!
  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали Fruske Terme и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день в Fruske Terme - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
  • A
    Alexandra
    20 октября 2023
    Термальные источники Аранджеловаца
    Прекрасно провела день в spa&wellness центре, поплавала в бассейнах с термальной водой, попарилась в хамаме и сауне, дополнительно купила пилинг+массаж. Потом был вкусный ужин в красивом месте. Отличный вариант провести время с заботой о себе.
  • А
    Алексей
    1 февраля 2023
    Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
    Нам очень понравился маршрут, хотя, из-за зимних условий, Добрила (наш гид) изменила программу. Мы посетили места, связанные с династией Карагеоргиевичей,
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    (церкви удивительно хороши!), перекусили в винодельне Alexandrivich (лучшая в Сербии) и провели два часа в спа-центре. Добрила – отличный рассказчик, спасибо! Рекомендация туристам: оплата в музей, дегустация и билеты в спа-центр не входят в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте цены, чтобы избежать удивления

  • И
    Иван
    6 ноября 2022
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
  • А
    Андрей
    7 мая 2022
    SPA-день в лучших традициях Сербии
    Мы путешествовали с Марианой и остались довольны. Посетили интересные места, а также Мариана рассказывала нам о жизни в Сербии и истории страны во время всего пути. Было не только познавательно, но и интересно! Спасибо.
  • ￼￼￼Dmitriy
    3 января 2022
    Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
    Большое спасибо, за хорошо подготовленный и организованный выезд. Добрила - прекрасный рассказчик, всю дорогу рассказывала о истории и настоящей жизни
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    Сербии. Сам отдых в «Рибарска Баня», СПА центре, оставляет приятные впечатления. Горячий термальный источник, массаж и другие расслабляющие процедуры доставляют только удовольствие. Рекомендую к посещению!

  • У
    Ульяна
    3 декабря 2021
    SPA-день в лучших традициях Сербии
    Спасибо за экскурсию!
  • М
    Маргарита
    16 ноября 2021
    SPA-день в лучших традициях Сербии
    Экскурсию вел, Марко. Вспоминаем этот день вместе до сих пор. Интересно, весело, надежно, легко и приятно. Как будто знаешь человека уже годы:)

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Активности»

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  1. Релакс-день в окрестностях Белграда
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  3. Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
  4. Термальные источники Аранджеловаца
  5. На скутере по Белграду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Гостиница Москва
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 325. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 19 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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