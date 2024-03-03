Е Евгения Термальные источники Аранджеловаца Спасибо большое Виктору и его семье за организацию экскурсии. Очень душевные ребята. Отдохнули в спа, пообщались, получили не большие презентики что приятно:) Нас даже забрали и вернули в наш отель хотя не обязаны были. Однозначно рекомендую.

Н Наталия Термальные источники Аранджеловаца Отличная поездка. Супер отдых. Очень рекомендую. Все вовремя. Водитель умничка. Организовано все на высшем уровне. Огромное спасибо. Удачи и процветания!!!!!

Д Дана Релакс-день в окрестностях Белграда Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали Fruske Terme и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день в Fruske Terme - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.

A Alexandra Термальные источники Аранджеловаца Прекрасно провела день в spa&wellness центре, поплавала в бассейнах с термальной водой, попарилась в хамаме и сауне, дополнительно купила пилинг+массаж. Потом был вкусный ужин в красивом месте. Отличный вариант провести время с заботой о себе.

А Алексей Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня читать дальше (церкви удивительно хороши!), перекусили в винодельне Alexandrivich (лучшая в Сербии) и провели два часа в спа-центре. Добрила – отличный рассказчик, спасибо! Рекомендация туристам: оплата в музей, дегустация и билеты в спа-центр не входят в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте цены, чтобы избежать удивления Нам очень понравился маршрут, хотя, из-за зимних условий, Добрила (наш гид) изменила программу. Мы посетили места, связанные с династией Карагеоргиевичей,

И Иван Релакс-день в окрестностях Белграда Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️

А Андрей SPA-день в лучших традициях Сербии Мы путешествовали с Марианой и остались довольны. Посетили интересные места, а также Мариана рассказывала нам о жизни в Сербии и истории страны во время всего пути. Было не только познавательно, но и интересно! Спасибо.

￼ ￼￼￼Dmitriy Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня читать дальше Сербии. Сам отдых в «Рибарска Баня», СПА центре, оставляет приятные впечатления. Горячий термальный источник, массаж и другие расслабляющие процедуры доставляют только удовольствие. Рекомендую к посещению! Большое спасибо, за хорошо подготовленный и организованный выезд. Добрила - прекрасный рассказчик, всю дорогу рассказывала о истории и настоящей жизни

У Ульяна SPA-день в лучших традициях Сербии Спасибо за экскурсию!