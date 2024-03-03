1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения3 марта 2024Спасибо большое Виктору и его семье за организацию экскурсии. Очень душевные ребята. Отдохнули в спа, пообщались, получили не большие презентики что приятно:) Нас даже забрали и вернули в наш отель хотя не обязаны были. Однозначно рекомендую.
- ННаталия11 февраля 2024Отличная поездка. Супер отдых. Очень рекомендую. Все вовремя. Водитель умничка. Организовано все на высшем уровне. Огромное спасибо. Удачи и процветания!!!!!
- ДДана22 октября 2023Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали Fruske Terme и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день в Fruske Terme - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
- AAlexandra20 октября 2023Прекрасно провела день в spa&wellness центре, поплавала в бассейнах с термальной водой, попарилась в хамаме и сауне, дополнительно купила пилинг+массаж. Потом был вкусный ужин в красивом месте. Отличный вариант провести время с заботой о себе.
- ААлексей1 февраля 2023Нам очень понравился маршрут, хотя, из-за зимних условий, Добрила (наш гид) изменила программу. Мы посетили места, связанные с династией Карагеоргиевичей,
- ИИван6 ноября 2022Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
- ААндрей7 мая 2022Мы путешествовали с Марианой и остались довольны. Посетили интересные места, а также Мариана рассказывала нам о жизни в Сербии и истории страны во время всего пути. Было не только познавательно, но и интересно! Спасибо.
- ￼￼￼￼Dmitriy3 января 2022Большое спасибо, за хорошо подготовленный и организованный выезд. Добрила - прекрасный рассказчик, всю дорогу рассказывала о истории и настоящей жизни
- УУльяна3 декабря 2021Спасибо за экскурсию!
- ММаргарита16 ноября 2021Экскурсию вел, Марко. Вспоминаем этот день вместе до сих пор. Интересно, весело, надежно, легко и приятно. Как будто знаешь человека уже годы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Активности»
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