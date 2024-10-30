4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-знакомство с Белградом
Начало: На ресепшене отеля туриста
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса30 октября 2024Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!
- ССветлана26 сентября 2024Великолепная экскурсия. Потрясающий гид Милка. С проникновенной любовью рассказала она нам о Белграде и Сербии, о их прошлом и настоящем,
- ААлексей2 сентября 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую! Гид Milka Vucinic очень понравилась!
- OOlga24 августа 2024Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.
- ААнатолий3 августа 2024Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Российский центр науки и культуры»
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Сейчас в Белграде в категории "Российский центр науки и культуры" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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