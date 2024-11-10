На экскурсии мы отправимся в Центральную Сербию.
Город Аранджеловац — прекрасный городок в центре страны, который славится скульптурами из белого мрамора, целебными водами и климатом. А после отправимся в Тополу, известную огромным собором-усыпальницей рода Карагеоргиевичей.
Город Аранджеловац — прекрасный городок в центре страны, который славится скульптурами из белого мрамора, целебными водами и климатом. А после отправимся в Тополу, известную огромным собором-усыпальницей рода Карагеоргиевичей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- городок Аранджеловац, известный своими скульптурами из белого мрамора (каждое лето проводится фестиваль под названием «Мрамор и Звуки»), целебными водами и климатом;
- пещеру Рисовача (Risovaca) — важный археологический, палеонтологический и спелеологический памятник. В пещере реконструирована семья Рисовацкого человека — нашего далекого предка;
- городок Топола, расположенный в 80 км. к югу от Белграда;
- «Конак Карагеоргия» (XIX в.). Резиденция Карагеоргия стала музеем, где представлены личные вещи и оружие того периода, Церковь Пресвятой Богородицы также известная как Церковь Карагеоргия. И музей, и церковь напоминают о славном прошлом города;
- Опленац. Церковь Св. Георгия — мавзолей династии Карагеоргевичей, украшенный копиями лучшей настенной живописи сербского средневекового стиля. Интерьер представлен мозаичными фресками с изображением шестидесяти сербских монастырей. Здесь выложены 725 композиций и 1500 фигур из 40 миллионов кусочков мозаики 15 тысяч различных оттенков. Церковь облицована белым мрамором и увенчана пятью прекрасными куполами;
- Петров дом, построенный в 1910 году. С самого начала в нем поселился король Петр I с необходимой прислугой, наблюдая отсюда за строительством своей задужбины. Сегодня здесь находится музей посвященный эпохе правления этой династии.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городок Аранджеловац
- Парк Буковичка Баня с музеем скульптур под открытым небом
- Церковь Св. Георгия
- Конака князя Карагеоргия
- Дома короля Петра Карагеоргиевича
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Транспортное средство
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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