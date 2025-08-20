Отправьтесь на обзорную автомобильную экскурсию по Белграду: вас приглашают посетить разные районы города, сравнить жизнь и культурные достопримечательности в каждом из них и посетить старейший трактир Белграда — после вы с уверенностью сможете сказать, что теперь знаете намного больше об этом сербском городе.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Экскурсия по Белграду предлагает захватывающее путешествие к истории и культуре этого удивительного города. Начнём мы с района Нови-Белград, где увидим впечатляющие здания: Дворец спорта «Комбанк Арена», высотка «Генекс» и Дворец «Сербия». Далее проедем к знаменитому месту — башне Тысячелетия на холме Гардош, которая была построена в честь тысячелетия пребывания венгров в Панонской низменности. Обязательно прогуляемся по живописным узким мостовым улицам из XIX века с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле и по набережной Дуная в районе Земун. Без внимания не оставим и престижный дипломатический район Дедине, известный своими роскошными особняками и парковыми зонами. Увидим Храм св. Саввы Сербского, который является самым большим действующим православным храмом в мире, построенным на месте, где в XVI веке османские турки сожгли мощи св. Саввы, и парк Ташмайдан. Нас ждёт экскурсия по центру города, включая площадь Республики, где расположены Национальный театр, Национальный музей и памятник князю Михаилу. Прогулка по улице князя Михаила приведет нас к Собору св. Михаила и Дому Патриархии. Не обойдём стороной и культурную жизнь Белграда, посетив кафе, которое считается самым старым трактиром в городе. Осмотром крепость Калемегдан, заложенную кельтами 2400 лет назад, откуда открывается потрясающий вид на устье рек Савы и Дуная. Важная информация:
Если вас больше 3-х человек, напишите предварительный запрос для оптимального подбора транспорта и соотношения стоимости экскурсии.
Другое время начала экскурсии по договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Нови-Белград
- Дворец спорта «Комбанк Арена»
- Высотка «Генекс» (западные ворота города)
- Дворец "Сербия" (здание бывшего федерального совета Югославии "СИВ")
- Торговый центр «Устье»
- Район Земун
- «Башня Тысячелетия» XIX века на холме Гардош
- Николаевская церковь
- Мостовые улицы XIX века с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле и по набережной Дуная
- Район Дедине
- Храм св. Саввы Сербского
- Парк Ташмайдан
- Собор св. Марка
- Русская церковь Св. Троицы (могила генерала Врангеля)
- Развалины национального телевидения «РТС»
- Здание Национального Парламента (Скупштина)
- Старый Дворец
- Новый Дворец
- Улица Теразие
- Гостиница "Москва" (рельефная композиция "Прославление России")
- Площадь Республики: Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу
- Улица князя Михаила
- Собор св. Михаила
- Дом Патриархии
- Дворец княгини Любицы
- Самый старый трактир в Белграде
- Крепость Калемегдан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед/дегустация
Место начала и завершения?
Любая точка в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Другое время начала экскурсии по договорённости.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
