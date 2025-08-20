Что вас ждёт? Экскурсия по Белграду предлагает захватывающее путешествие к истории и культуре этого удивительного города. Начнём мы с района Нови-Белград, где увидим впечатляющие здания: Дворец спорта «Комбанк Арена», высотка «Генекс» и Дворец «Сербия». Далее проедем к знаменитому месту — башне Тысячелетия на холме Гардош, которая была построена в честь тысячелетия пребывания венгров в Панонской низменности. Обязательно прогуляемся по живописным узким мостовым улицам из XIX века с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле и по набережной Дуная в районе Земун. Без внимания не оставим и престижный дипломатический район Дедине, известный своими роскошными особняками и парковыми зонами. Увидим Храм св. Саввы Сербского, который является самым большим действующим православным храмом в мире, построенным на месте, где в XVI веке османские турки сожгли мощи св. Саввы, и парк Ташмайдан. Нас ждёт экскурсия по центру города, включая площадь Республики, где расположены Национальный театр, Национальный музей и памятник князю Михаилу. Прогулка по улице князя Михаила приведет нас к Собору св. Михаила и Дому Патриархии. Не обойдём стороной и культурную жизнь Белграда, посетив кафе, которое считается самым старым трактиром в городе. Осмотром крепость Калемегдан, заложенную кельтами 2400 лет назад, откуда открывается потрясающий вид на устье рек Савы и Дуная. Важная информация:

