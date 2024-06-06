1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Дворец княгини Любицы Обренович»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
«Дворец княгини Любицы — сохранившийся со времен первого правления князя Милоша Обреновича, он покорит вас своей элегантностью»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
«Район «Новый Белград»: торговый центр «Устье», парк «Дружбы», здание бывшего совета Федерации, Дворец спорта «Комбанк Арена», западные ворота города»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Посетите собор Святого Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович и другие места, которые нельзя пропустить при посещении столицы Сербии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
«А также другие достопримечательности Белграда: дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, ресторан «Вопросительный знак» и Парламент»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
«После можно будет прогуляться к парковым скульптурам и заброшенном замку, а на обратном пути заехать на дегустацию вин»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ЮЮлия21 мая 2024Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
- ССветлана21 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
- ИИгорь20 мая 2024Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
- ААндрей6 мая 2024Очень атмосферная экскурсия, отличный гид, который делится частью своей души
- AAlexandr2 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Ирина отличный гид, посетили много интересных мест кроме центра Белграда, уютные и не туристические уголки, сделали отличные
- ИИрина2 мая 2024Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле
- ГГалина28 апреля 2024Мирко, это «википедия» по Сербии. Нам очень понравилось подача, маршрут и обзор знаковых мест в Белграде. Рекомендую.
- ННаталья27 марта 2024Спасибо большое экскурсоводу Миле. С удовольствием провели с ней все 3 часа экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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