Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к городу Кладово, с остановками для фотографирования пейзажей. Вы посетите средневековую Голубацкую крепость и археологическмй музей «Лепенски-Вир». Также можно организовать обед в ресторане местной кухни
Описание экскурсииУтренний выезд из Белграда на комфортабельном автомобиле в сопровождении русскоговорящего гида. Наш маршрут: Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г. Кладово, с остановками для фотографирования пейзажей. Самое известное место ущелья называется «Казан» (котел по-сербски), оно же самая глубокая точка Дуная (90 м) и самое узкое место реки (140 м). Посещение средневековой Голубацкой крепости. Крепость возведена на месте древней римской фортификации, в начале XIV в. и неоднократно достраивалась и расширялась турками, сербами и австро-венграми. Голубацкая Крепость обороняла город со стороны реки и суши, а также контролировала речное судоходство и передвижение вдоль Джердапского ущелья. Посещение археологического музея «Лепенски-Вир» в котором показаны наивысшие достижения культуры среднего каменного периода. На месте музея «Лепенски-Вир» проводились раскопки в связи с началом строительства ГЭС Джердап I в 1965 году, которые привели к открытию стоянки мезолитических охотников, датированной VI тысячелетием до н. э. Также можно организовать обед в одном из национальных ресторанов*
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джердапское ущелье
- Крепость Голубац
- Археологический музей «Лепенски-Вир»
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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