Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к городу Кладово, с остановками для фотографирования пейзажей. Вы посетите средневековую Голубацкую крепость и археологическмй музей «Лепенски-Вир». Также можно организовать обед в ресторане местной кухни

RITСербия Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €565 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел. 🇷🇺 русский 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Утренний выезд из Белграда на комфортабельном автомобиле в сопровождении русскоговорящего гида. Наш маршрут: Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г. Кладово, с остановками для фотографирования пейзажей. Самое известное место ущелья называется «Казан» (котел по-сербски), оно же самая глубокая точка Дуная (90 м) и самое узкое место реки (140 м). Посещение средневековой Голубацкой крепости. Крепость возведена на месте древней римской фортификации, в начале XIV в. и неоднократно достраивалась и расширялась турками, сербами и австро-венграми. Голубацкая Крепость обороняла город со стороны реки и суши, а также контролировала речное судоходство и передвижение вдоль Джердапского ущелья. Посещение археологического музея «Лепенски-Вир» в котором показаны наивысшие достижения культуры среднего каменного периода. На месте музея «Лепенски-Вир» проводились раскопки в связи с началом строительства ГЭС Джердап I в 1965 году, которые привели к открытию стоянки мезолитических охотников, датированной VI тысячелетием до н. э. Также можно организовать обед в одном из национальных ресторанов*

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик