Красивейшие места Белграда

Белград является старинным городом, который может похвастаться прекрасными местами и достопримечательностями

5
11 отзывов
Индивидуальная
Белград является старинным городом, который может похвастаться прекрасными местами и достопримечательностями.

Каждый житель Белграда гордится своим городом и его красотой.

Поэтому экскурсия по красивейшим местам Белграда отличный способ познакомиться со столицей Сербии и влюбится в ее историю.
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда

Что вас ожидает 🤩

  • Калемегдан
  • Собор Св. Михаила
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Улица Князя Михаила
  • Площадь Республики
  • Национальный театр
  • Национальный музей
  • Скадарлия
  • Старый и Новый дворцы
  • Национальный Парламент
  • Площадь «Теразие»

Что вас ожидает:

    Прекрасный Белград
    Экскурсия по красивейшим местам Белграда начинается в районе «Новый Белград», который представляет собой новый центр города на противоположном берегу реки. В этой части города вас удивит взгляд на устье, место слияния Дуная и Савы и прекрасная панорама Калемегдана и Победителя.
    Наша поездка продолжается и мы посетим парк «Топчидер» с дворцом князя Милоша Обреновича. Здесь вы будете на уроке истории, находясь в прекрасном парке. Ездя через самый престижный жилой район «Дедине», мы продолжаем к центру города. Наша следующая остановка Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в мире. Храм является одним из самых посещаемых мест в Белграде. Мы также проедем мимо Национального Парламента, Пионерского парка и Старого и Нового Дворцов, где вы узнаете еще больше об истории Белграда и Сербии.
    Архитектурные шедевры и излюбленные места для прогулок
    Урок истории продолжаем в сердце города. Перед нами будет площадь «Теразие» и гостиница «Москва», одна из самых популярных в Белграде. Следующая остановка «Калемегдан» — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам. Прекрасный взгляд на устье, которое мы увидели с противоположного берега, вам очень понравится. На этом маршруте мы посетим Собор Св. Михаила, а также увидим Патриарший дворец и Дворец княгини Любицы Обренович — места, которые нельзя обойти при посещении столицы Сербии.
    Наша поездка заканчивается на улице Князя Михаила, пешеходной и торговой зоне Белграда. Улица Князя Михаила также славиться своими архитектурными шедеврами и является излюбленным местом прогулок белградцев и гостей нашей столицы.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4 / Mercedes MiniVan / Mercedes Sprinter

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4 / Mercedes MiniVan / Mercedes Sprinter
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

    Отзывы от туристов

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