Что вас ожидает:

Прекрасный Белград

Экскурсия по красивейшим местам Белграда начинается в районе «Новый Белград», который представляет собой новый центр города на противоположном берегу реки. В этой части города вас удивит взгляд на устье, место слияния Дуная и Савы и прекрасная панорама Калемегдана и Победителя.

Наша поездка продолжается и мы посетим парк «Топчидер» с дворцом князя Милоша Обреновича. Здесь вы будете на уроке истории, находясь в прекрасном парке. Ездя через самый престижный жилой район «Дедине», мы продолжаем к центру города. Наша следующая остановка Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в мире. Храм является одним из самых посещаемых мест в Белграде. Мы также проедем мимо Национального Парламента, Пионерского парка и Старого и Нового Дворцов, где вы узнаете еще больше об истории Белграда и Сербии.

Архитектурные шедевры и излюбленные места для прогулок

Урок истории продолжаем в сердце города. Перед нами будет площадь «Теразие» и гостиница «Москва», одна из самых популярных в Белграде. Следующая остановка «Калемегдан» — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам. Прекрасный взгляд на устье, которое мы увидели с противоположного берега, вам очень понравится. На этом маршруте мы посетим Собор Св. Михаила, а также увидим Патриарший дворец и Дворец княгини Любицы Обренович — места, которые нельзя обойти при посещении столицы Сербии.

Наша поездка заканчивается на улице Князя Михаила, пешеходной и торговой зоне Белграда. Улица Князя Михаила также славиться своими архитектурными шедеврами и является излюбленным местом прогулок белградцев и гостей нашей столицы.

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