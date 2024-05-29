1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел29 мая 2024поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
- ВВиктор26 мая 2024Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
- ММария22 мая 2024Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
- ННаталья21 мая 2024Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
- ААлександр12 апреля 2024Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
- ДДарья31 марта 2024Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.
- ССветлана2 марта 2024О многообразии культурных традиций и большом творческом потенциале Белграда. Городская скульптура - отличный проводник в историю разных времен
- ВВалерия28 февраля 2024Потрясающая экскурсия, после нее мы совершенно по новому смотрели на город, выискивая спрятанные от глаз муралы и граффити. Настоятельно рекомендую
- ЕЕлизавета13 февраля 2024Любовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре и архитектуре Белграда, но и
- ДДана22 октября 2023Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Искусство и музеи»
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