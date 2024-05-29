читать дальше

начинать свое знакомство с Белградом с этой экскурсии, потом замечаешь многие детали, которых не замечал проходя по одному маршруту изо дня в день. Некоторые авторы нас настолько впечатлили, что теперь мы активно следим за их деятельностью в социальных сетях. Маршрут был очень продуман, мы ходили по городу как по музейной экспозиции, переходя от одной работы к другой. Спасибо большое Евгении за интересный рассказ и прогулку.