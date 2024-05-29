Искусство и музеи – экскурсии в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Белграде на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
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    экскурсию. Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно. Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации. экскурсия классная смело идите.

  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооруженияхЛюбовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
    Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известныхОчень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных
  • А
    Александр
    12 апреля 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
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    - району Белграда, который, как оказалось, богат историей, архитектурными изюминками и интересными уголками в большей степени, чем это может показаться! Очень понравились истории про местные исторические кондитерские! Евгения - много знающий и опытный гид, но что ещё важнее - интеллигентный, умный и тактичный собеседник. Мы задавали много вопросов, не связанных напрямую с темой экскурсии, и Евгения с готовностью рассказывала нам о разных сторонах жизни белградцев. Спасибо большое, хотим ещё пойти на зкскурсии, проводимые Евгенией!

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.
  • С
    Светлана
    2 марта 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    О многообразии культурных традиций и большом творческом потенциале Белграда. Городская скульптура - отличный проводник в историю разных времен
    О многообразии культурных традиций и большом творческом потенциале Белграда. Городская скульптура - отличный проводник в историю разных временО многообразии культурных традиций и большом творческом потенциале Белграда. Городская скульптура - отличный проводник в историю разных времен
  • В
    Валерия
    28 февраля 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    Потрясающая экскурсия, после нее мы совершенно по новому смотрели на город, выискивая спрятанные от глаз муралы и граффити. Настоятельно рекомендую
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    начинать свое знакомство с Белградом с этой экскурсии, потом замечаешь многие детали, которых не замечал проходя по одному маршруту изо дня в день. Некоторые авторы нас настолько впечатлили, что теперь мы активно следим за их деятельностью в социальных сетях. Маршрут был очень продуман, мы ходили по городу как по музейной экспозиции, переходя от одной работы к другой. Спасибо большое Евгении за интересный рассказ и прогулку.

  • Е
    Елизавета
    13 февраля 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре и архитектуре Белграда, но и
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    проводит множество исторических и культурных параллелей. Благодаря ей ты не столько узнаешь историю города, сколько начинаешь понимать его культурное наследие и менталитет местных жителей. Это экскурсия-рассуждение для тех, кому нравится не просто смотреть по сторонам, а еще и вникать в самую суть явлений. Я даже фотографировать забывала — так была погружена в рассказ) Спасибо за интереснейшую прогулку!

    Любовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре иЛюбовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре иЛюбовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре иЛюбовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре иЛюбовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре иЛюбовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре иЛюбовь — действительно увлеченный гид! Экскурсия могла продолжаться бесконечно: Любовь не просто рассказывает о скульптуре и
  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Искусство и музеи»

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  1. Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
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  3. Савамала - коктейль из креатива и истории
  4. О чём рассказывает городская скульптура Белграда
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  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 257. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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