Откройте для себя все грани Белграда! Увлекательная пешеходная экскурсия по центру города.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Исторический центр города
- 🏛 Символы сербской государственности
- 🎨 Богемная атмосфера Скадарлии
- 🌉 Виды Дуная с Калемегдана
- ⛪️ Величие Храма Святого Саввы
Что можно увидеть
- Улица Князя Михаила
- Площадь Республики
- Скадарлия
- Крепость Калемегдан
- Храм Святого Саввы
Описание экскурсииОткройте для себя все грани Белграда Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по центру города! Вы пройдетесь по улице Князя Михаила, посетите площадь Республики и самый старый трактир Белграда. Ознакомитесь с символами сербской государственности и королевского наследия. Насладитесь атмосферой богемной Скадарлии, полюбуетесь видами Дуная с крепости Калемегдан и величием Храма Святого Саввы. Погрузитесь в историю и культуру Белграда вместе с нами!
Начало экскурсии можно обговорить.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Республики: Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу
- Улица князя Михаила
- Собор св. Михаила
- Дом Патриархии
- Дворец княгини Любицы
- Самый старый трактир в Белграде
- Крепость Калемегдан
- Улица Теразие
- Гостиница «Москва»
- Здание Национального Парламента (Скупштина)
- Старый Дворец
- Новый Дворец
- Развалины национального телевидения «РТС»
- Русская церковь Св. Троицы (могила генерала Врангеля)
- Собор Св. Марка
- Парк Ташмайдан
Что включено
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Обед/дегустация
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Памятник князю Михаилу на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии можно обговорить.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
13 окт 2025
Входит в следующие категории Белграда
