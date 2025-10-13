Мои заказы

Пешеходная экскурсия по Белграду

Путешествие по Белграду: от площади Республики до Скадарлии. Насладитесь видами Дуная и откройте для себя культуру и историю города
Откройте для себя все грани Белграда! Увлекательная пешеходная экскурсия по центру города.
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Исторический центр города
  • 🏛 Символы сербской государственности
  • 🎨 Богемная атмосфера Скадарлии
  • 🌉 Виды Дуная с Калемегдана
  • ⛪️ Величие Храма Святого Саввы
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду

Что можно увидеть

  • Улица Князя Михаила
  • Площадь Республики
  • Скадарлия
  • Крепость Калемегдан
  • Храм Святого Саввы

Описание экскурсии

Откройте для себя все грани Белграда Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по центру города! Вы пройдетесь по улице Князя Михаила, посетите площадь Республики и самый старый трактир Белграда. Ознакомитесь с символами сербской государственности и королевского наследия. Насладитесь атмосферой богемной Скадарлии, полюбуетесь видами Дуная с крепости Калемегдан и величием Храма Святого Саввы. Погрузитесь в историю и культуру Белграда вместе с нами!

Начало экскурсии можно обговорить.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Республики: Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу
  • Улица князя Михаила
  • Собор св. Михаила
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы
  • Самый старый трактир в Белграде
  • Крепость Калемегдан
  • Улица Теразие
  • Гостиница «Москва»
  • Здание Национального Парламента (Скупштина)
  • Старый Дворец
  • Новый Дворец
  • Развалины национального телевидения «РТС»
  • Русская церковь Св. Троицы (могила генерала Врангеля)
  • Собор Св. Марка
  • Парк Ташмайдан
Что включено
  • Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Обед/дегустация
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Памятник князю Михаилу на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии можно обговорить.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
13 окт 2025

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии из Белграда

Фотосессия в Белграде
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
На машине
3.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белграду
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€310 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде