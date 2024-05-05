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бесплатный вай фай, можно позвонить на ватс ап), номер машины, водитель описал в чем он одет и как выглядит. Проблем с поиском на выходе из аэропорта не возникло. Все прошло отлично. Машина хорошая, водитель говорит по-русски и по-английски, если что-то непонятно, то имеет переводчик на телефоне. В 1 и во 2 раз водитель прибыл заранее, сначала ждал меня в аэропорту, на выходе, потом на определенном месте, о котором мы договорились заранее, перед возвращением в аэропорт из отеля. Доехали быстро и комфортно. Могу смело рекомендовать