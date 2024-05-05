1 чел.
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Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
«Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Копаоник
Начало: Рецепшен отеля клиента
«Трансфер на автомобиле или миниавтобусе, водители говорят по-русски и английски»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений5 мая 2024Заказывал трансфер из аэропорта Белграда до отеля и назад (от отеля в аэропорт). Мне прислали телефон водителя (в аэропорту есть
- ППавел11 февраля 2024Всё отлично! Виктор отличный организатор и с отличной командой! Добри и Лилиана - отдельный респект! Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
- MMaria15 февраля 2022Отличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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