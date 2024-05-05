Трансфер в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Белграде на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выгодный трансфер в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
39 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
«Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
60 за всё до 50 чел.
Индивидуальный трансфер в Копаоник
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Копаоник
Начало: Рецепшен отеля клиента
«Трансфер на автомобиле или миниавтобусе, водители говорят по-русски и английски»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Заказывал трансфер из аэропорта Белграда до отеля и назад (от отеля в аэропорт). Мне прислали телефон водителя (в аэропорту есть
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    бесплатный вай фай, можно позвонить на ватс ап), номер машины, водитель описал в чем он одет и как выглядит. Проблем с поиском на выходе из аэропорта не возникло. Все прошло отлично. Машина хорошая, водитель говорит по-русски и по-английски, если что-то непонятно, то имеет переводчик на телефоне. В 1 и во 2 раз водитель прибыл заранее, сначала ждал меня в аэропорту, на выходе, потом на определенном месте, о котором мы договорились заранее, перед возвращением в аэропорт из отеля. Доехали быстро и комфортно. Могу смело рекомендовать

  • П
    Павел
    11 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
    Всё отлично! Виктор отличный организатор и с отличной командой! Добри и Лилиана - отдельный респект! Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
  • M
    Maria
    15 февраля 2022
    Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
    Отличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Трансфер»

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  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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