Присоединяйтесь к веселой пешеходной экскурсии с дегустацией местной сербской уличной еды в Белграде. Попробуйте и изучите 6 различных культур сербской уличной еды в Белграде.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 13:00, 16:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Улица Князя Михаила
- Улица Скадарлия
- Косанчичев Венац и Теразие
Описание фото-прогулки
Что ожидать? Мои индивидуальные фототуры предлагают глубокое погружение в красоту Белграда, охватывая как его знаковые достопримечательности, так и скрытые жемчужины. Поднимите свои фотографии из отпуска на уровень суперзвезд моды, городских исследователей или романтической пары в свадебном путешествии. Давайте обсудим предпочитаемое вами стилевое направление. Опыт не требуется. Не беспокойтесь, что вы стесняетесь камеры, даже если вы не привыкли находиться перед объективом. Я дам вам советы по позированию, а наш фототур пройдет в непринужденной и непринужденной атмосфере. Исследуйте сердце истории Белграда — центр города Наш тур проведет вас по знаменитым улицам, таким как улица Князя Михайлова, и ярким местам, таким как улица Скадарлия. Мы расскажем обо всем: от впечатляющей крепости Калемегдан до очаровательных мест Косанчичев Венац и Теразие. Я проведу вас к скрытым жемчужинам, предоставив вам тонкое представление об этой очаровательной местности.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Князя Михаила
- Улица Скадарлия
- Косанчичев Венац и Теразие
Что включено
- Вы получите все фотографии + 10 отретушированных/отредактированных фотографий по вашему выбору
- Бесплатный безалкогольный напиток, например, кофе, вода, сок
- Перед бронированием получите информацию об удобном трансфере из отеля, а также информацию о ценах
Что не входит в цену
- Стоимость поезда/метро
Место начала и завершения?
Terazije 27, Beograd 11000, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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