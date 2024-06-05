1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
€125 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
- DDarya4 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
- ИИлья4 июня 2024Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
- ККсения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ИИрина27 мая 2024Были на экскурсии Белград-все и сразу! Проводил экскурсию Дмитрий. Эрудированный,начитанный, знающий историю гид. Время пролетело не заметно, хотя посмотрели очень много! Обязательно вернемся, Дмитрий обещал показать еще много интересного! Спасибо огромное за отлично проведенное время!
- ЭЭлеонора26 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна. Прекрасный рассказчик, очень комфортный в общении человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, солнечный, зеленый, цветущий Белград, мы будем скучать и обязательно вернемся.
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
- ААнастасия23 мая 2024Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Храм Архангела Михаила»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Храм Архангела Михаила" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 193. Туристы уже оставили гидам 667 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Архангела Михаила», 667 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август