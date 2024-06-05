Храм Архангела Михаила – экскурсии в Белграде

Найдено 10 экскурсий в категории «Храм Архангела Михаила» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Белград - город на границе двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
260 отзывов
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 5 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 5 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • D
    Darya
    4 июня 2024
    Белград - город на границе двух культур
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Белград - всё и сразу
    Были на экскурсии Белград-все и сразу! Проводил экскурсию Дмитрий. Эрудированный,начитанный, знающий историю гид. Время пролетело не заметно, хотя посмотрели очень много! Обязательно вернемся, Дмитрий обещал показать еще много интересного! Спасибо огромное за отлично проведенное время!
  • Э
    Элеонора
    26 мая 2024
    Белград - первое свидание
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна. Прекрасный рассказчик, очень комфортный в общении человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, солнечный, зеленый, цветущий Белград, мы будем скучать и обязательно вернемся.
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
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    факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.

    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Храм Архангела Михаила»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Белград - первое свидание
  3. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  4. Белград - город на границе двух культур
  5. По следам старого Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Храм Архангела Михаила" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 193. Туристы уже оставили гидам 667 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Архангела Михаила», 667 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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