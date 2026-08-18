Белград не старается понравиться с первого взгляда, и в этом его прелесть.
Мы пройдём от оживлённых площадей до стен Калемегдана, заглянем к старейшей таверне города и поговорим о кельтах, римлянах и местных историях. Это знакомство с городом, после которого хочется остаться подольше.
Мы пройдём от оживлённых площадей до стен Калемегдана, заглянем к старейшей таверне города и поговорим о кельтах, римлянах и местных историях. Это знакомство с городом, после которого хочется остаться подольше.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Теразие, где встретимся рядом с гостиницей «Москва»
- улицу Князя Михайлова, которую иногда называют местным Арбатом
- Студенческий парк, в котором увидим здание ректората
- Таверну «Вопросительный знак», открытую в начале 19 века
- Конак княгини Любицы 1834 года, связанную с династией Обреновичей
- Белградскую крепость и Калемегдан
Я расскажу:
- почему за свою историю Белград сменил целых 15 названий
- о древнем Сингидунуме — поселении, основанном кельтами и позднее перешедшем к римлянам
- о древней культуре, следы которой обнаружены неподалёку от современного Белграда
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты — 2–5 € за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Теразие
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 279 туристов
Работа гида — это то, что я люблю и чем интересуюсь: история, литература, искусство, архитектура, киноискусство, путешествия. Кроме того, эта работа даёт мне один из лучших способов познакомиться с людьми
Входит в следующие категории Белграда
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