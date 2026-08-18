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Влюбиться в Белград за один день

Пройти по главным местам сербской столицы
Белград не старается понравиться с первого взгляда, и в этом его прелесть.

Мы пройдём от оживлённых площадей до стен Калемегдана, заглянем к старейшей таверне города и поговорим о кельтах, римлянах и местных историях. Это знакомство с городом, после которого хочется остаться подольше.
Влюбиться в Белград за один день
Влюбиться в Белград за один день
Влюбиться в Белград за один день

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Теразие, где встретимся рядом с гостиницей «Москва»
  • улицу Князя Михайлова, которую иногда называют местным Арбатом
  • Студенческий парк, в котором увидим здание ректората
  • Таверну «Вопросительный знак», открытую в начале 19 века
  • Конак княгини Любицы 1834 года, связанную с династией Обреновичей
  • Белградскую крепость и Калемегдан

Я расскажу:

  • почему за свою историю Белград сменил целых 15 названий
  • о древнем Сингидунуме — поселении, основанном кельтами и позднее перешедшем к римлянам
  • о древней культуре, следы которой обнаружены неподалёку от современного Белграда

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты — 2–5 € за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Теразие
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 279 туристов
Работа гида — это то, что я люблю и чем интересуюсь: история, литература, искусство, архитектура, киноискусство, путешествия. Кроме того, эта работа даёт мне один из лучших способов познакомиться с людьми
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разных культур и профессий и поделиться с ними всем, что я знаю. Я лицензированный гид и архитектор по образованию. Со мной городские прогулки превращaются в настоящее приключение. Расскажу вам интересные подробности и покажу новые места, музеи и памятники культуры, открою вам прелести кулинарных изысков, деликатесов и вин. Смена обстановки, новый город, история, культура, природа — всё это формирует бесценный момент, который может не только изменить ваш взгляд на мир, но и изменить вас. В своих рассказах делаю фокус на любопытных деталях, предлагаю достоверную информацию и обоснованные исторические версии. До встречи в Белграде!

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