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Индивидуальная
до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
6 сен в 08:00
14 сен в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Белград на вкус: пабы и легенды
Прогуляться по Старому городу и попробовать свежее разливное пиво (18+)
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
24 авг в 12:00
27 авг в 12:00
€79 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Капия Подринья, домик на скале и Баня-Стена - из Белграда
Увидеть природные богатства Западной Сербии и подарить себе впечатляющие виды
«Обсудим местные традиции, легенды и жизнь людей в горных районах Сербии»
27 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от €390 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Отличная поездка, очень рекомендую
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Д
Прекрасная индивидуальная экскурсия даёт возможность ознакомиться с духовной жизнью и историей Сербии и насладиться великолепной природой. Отдельное спасибо гиду Лиляне, которая откликалась на все наши запросы и давала подробную и интересную информацию в ходе всей поездки.
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А
Отличная экскурсия, замечательные впечатления, Лиляна экскурсовод, прекрасно рассказала обо всем!!! Экскурсия сказочная, спасибо огромное Лиляне за незабываемые впечатления! Все супер!!!
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Огромное спасибо Добриле - замечательному экскурсоводу, интересной собеседнице, хорошему человеку, благодаря которой, от увиденного, мы получили массу ярких впечатлений!
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Всего 5 отзывов в Белграде в категории "Мифы и легенды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 390. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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