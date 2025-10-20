Д Дмитрий

Прекрасная индивидуальная экскурсия даёт возможность ознакомиться с духовной жизнью и историей Сербии и насладиться великолепной природой. Отдельное спасибо гиду Лиляне, которая откликалась на все наши запросы и давала подробную и интересную информацию в ходе всей поездки.