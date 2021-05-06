Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт

Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Когда вы уже обошли центр Белграда — самое время отправиться в нетуристические районы города! Три локации нашего маршрута помогут вам погрузиться в культуру, историю и креативную жизнь сербской столицы.

Вы посетите крупнейший православный храм на Балканах, рассмотрите яркие муралы и бесповоротно влюбитесь в мощеные улочки Земуна.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт

Что вас ожидает

Белград христианский

Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах. Вы поразитесь масштабам этого белградского долгостроя, рассмотрите мозаику — дело рук русских мастеров. Восхититесь золотым убранством и белоснежным фасадом, а еще услышите любопытные истории и легенды о строительстве храма.

Где живет сербский стрит-арт

Чтобы погрузиться в уличную культуру города, отправимся в район, который стрит-арт художники со всего мира превратили в площадку для самовыражения. Отыщем яркие и впечатляющие муралы на улицах Белграда. И конечно, постараемся разгадать смыслы и послания, заложенные в этих очень разных работах.

Аутентичный Земун

Этот кусочек Австро-Венгрии столетней давности — место притяжения, где вам откроется неожиданная сторона Белграда. Вас очаруют мощеные улицы и дома с рыжей черепицей, шум кафе и ароматы гриля, веселая молодежь и романтика Дуная. Сидя на камнях римской крепости, вы окончательно проникнетесь самобытной атмосферой Земуна.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты на башню в Земуне — около 2 евро с человека
  • Я заберу вас из вашего отеля в Белграде на комфортабельном автомобиле
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
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1 реальный отзыв

Н
6 мая 2021
Всем доброго дня! 5 мая мы были на экскурсии. Очень понравился маршрут, изложение информации. Рассказ Дмитрия не перегружен датами, только интересное, основные вехи и детали. Маршрут открывает Белград с разных сторон. Гуляли, слушали, ехали дальше. В машине отдыхали, слушали рассказ гида и снова гуляли. Экскурсия подойдет всем, кто желает максимально быстро познакомиться с Белградом и увидеть основные достопримечательности.

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Дмитрий проводит ещё 7 экскурсий

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