Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

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Белград на колесах: Земун, собор Святого Савы и стрит-арт

Исследуйте Белград с новой стороны: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт. Погрузитесь в историю и креативную жизнь сербской столицы
Когда центр Белграда уже исследован, самое время отправиться в нетуристические районы города! Три локации нашего маршрута помогут вам погрузиться в культуру, историю и креативную жизнь сербской столицы.

Посетите крупнейший православный храм
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на Балканах, рассмотрите яркие муралы и бесповоротно влюбитесь в мощеные улочки Земуна.

Восхититесь масштабами собора Святого Саввы, крупнейшего православного храма на Балканах, и узнайте интересные истории о его строительстве. Погрузитесь в уличную культуру Белграда, отыскивая впечатляющие муралы и разгадать их смыслы. Очаруйтесь аутентичным Земуном с его мощеными улицами, домами с рыжей черепицей и романтикой Дуная.

Организационные детали включают дополнительные расходы на входные билеты и трансфер на комфортабельном автомобиле

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏰 Величественный собор Святого Саввы
  • 🎨 Впечатляющие муралы
  • 🏘️ Аутентичные улочки Земуна
  • 📜 Интересные истории и легенды
Белград на колесах: Земун, собор Святого Савы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Савы и стрит-арт
Белград на колесах: Земун, собор Святого Савы и стрит-арт

Что можно увидеть

  • Собор Святого Саввы
  • Муралы Белграда
  • Мощеные улицы Земуна

Описание экскурсии

Белград христианский

Первым делом мы посетим собор Святого Савы — самый большой православный храм на Балканах. Вы поразитесь масштабам этого белградского долгостроя, рассмотрите мозаику — дело рук русских мастеров. Восхититесь золотым убранством и белоснежным фасадом, а еще услышите любопытные истории о строительстве храма.

Где живет сербский стрит-арт

Чтобы погрузиться в уличную культуру города, отправимся в район, который стрит-арт художники со всего мира превратили в площадку для самовыражения. Отыщем яркие и впечатляющие муралы на улицах Белграда. И конечно, постараемся разгадать смыслы и послания, заложенные в этих очень разных работах.

Аутентичный Земун

Этот кусочек Австро-Венгрии столетней давности — место притяжения, где вам откроется неожиданная сторона Белграда. Земун часто называют «городом в городе» — и вы поймете, почему. Вас очаруют мощеные улицы и разноцветные дома с рыжей черепицей, шум кафе и романтика Дуная. Сидя на камнях римской крепости, вы окончательно проникнетесь самобытной атмосферой Земуна.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты на башню в Земуне — около 2 евро с человека
  • Я заберу вас из вашего отеля в Белграде на комфортабельном автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
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на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
Всем доброго дня! 5 мая мы были на экскурсии. Очень понравился маршрут, изложение информации. Рассказ Дмитрия не перегружен датами, только интересное, основные вехи и детали. Маршрут открывает Белград с разных сторон. Гуляли, слушали, ехали дальше. В машине отдыхали, слушали рассказ гида и снова гуляли. Экскурсия подойдет всем, кто желает максимально быстро познакомиться с Белградом и увидеть основные достопримечательности.
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Дана
Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград
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Т
Спасибо большое Дмитрию 4 часа прошли, как 1😊 Все подробно рассказ и показал, мы очень довольны😊
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