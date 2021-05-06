Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Что вас ожидает

Белград христианский

Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах. Вы поразитесь масштабам этого белградского долгостроя, рассмотрите мозаику — дело рук русских мастеров. Восхититесь золотым убранством и белоснежным фасадом, а еще услышите любопытные истории и легенды о строительстве храма.

Где живет сербский стрит-арт

Чтобы погрузиться в уличную культуру города, отправимся в район, который стрит-арт художники со всего мира превратили в площадку для самовыражения. Отыщем яркие и впечатляющие муралы на улицах Белграда. И конечно, постараемся разгадать смыслы и послания, заложенные в этих очень разных работах.

Аутентичный Земун

Этот кусочек Австро-Венгрии столетней давности — место притяжения, где вам откроется неожиданная сторона Белграда. Вас очаруют мощеные улицы и дома с рыжей черепицей, шум кафе и ароматы гриля, веселая молодежь и романтика Дуная. Сидя на камнях римской крепости, вы окончательно проникнетесь самобытной атмосферой Земуна.

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