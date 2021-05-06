Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Когда центр Белграда уже исследован, самое время отправиться в нетуристические районы города! Три локации нашего маршрута помогут вам погрузиться в культуру, историю и креативную жизнь сербской столицы.Посетите крупнейший православный храм

на Балканах, рассмотрите яркие муралы и бесповоротно влюбитесь в мощеные улочки Земуна. Восхититесь масштабами собора Святого Саввы, крупнейшего православного храма на Балканах, и узнайте интересные истории о его строительстве. Погрузитесь в уличную культуру Белграда, отыскивая впечатляющие муралы и разгадать их смыслы. Очаруйтесь аутентичным Земуном с его мощеными улицами, домами с рыжей черепицей и романтикой Дуная. Организационные детали включают дополнительные расходы на входные билеты и трансфер на комфортабельном автомобиле

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Белград христианский

Первым делом мы посетим собор Святого Савы — самый большой православный храм на Балканах. Вы поразитесь масштабам этого белградского долгостроя, рассмотрите мозаику — дело рук русских мастеров. Восхититесь золотым убранством и белоснежным фасадом, а еще услышите любопытные истории о строительстве храма.

Где живет сербский стрит-арт

Чтобы погрузиться в уличную культуру города, отправимся в район, который стрит-арт художники со всего мира превратили в площадку для самовыражения. Отыщем яркие и впечатляющие муралы на улицах Белграда. И конечно, постараемся разгадать смыслы и послания, заложенные в этих очень разных работах.

Аутентичный Земун

Этот кусочек Австро-Венгрии столетней давности — место притяжения, где вам откроется неожиданная сторона Белграда. Земун часто называют «городом в городе» — и вы поймете, почему. Вас очаруют мощеные улицы и разноцветные дома с рыжей черепицей, шум кафе и романтика Дуная. Сидя на камнях римской крепости, вы окончательно проникнетесь самобытной атмосферой Земуна.

Организационные детали