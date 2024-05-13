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можно было выпить вкусный кофе, и успели купить сувениры и решить еще кучу мелких вопросов), но от этого небольшой минус-не успели посмотреть все что значилось в программе. конечно бОльшую часть мы увидели, но если бы у нас был тайминг, мы бы понимали заранее что кофе то мы выпьем, но не посетим кладбище. Это не в упрек организаторам, но пожелание-озвучивать нашу программу и определять заранее что возможно успеть, а что нет.