Экскурсии на 1 день в Коломбо

Найдено 15 экскурсий в категории «На весь день» в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Анурадхапура: Путешествие к древним буддийским святыням Шри-Ланки
Погрузитесь в историю Шри-Ланки, посетив Анурадхапуру - город с тысячелетней историей и уникальными архитектурными памятниками
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
от $348 за всё до 8 чел.
Джип-сафари в парке Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
12 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$396 за всё до 6 чел.
Канди - путешествие в священный город
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
365 за всё до 6 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
Путешествие по югу Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие по югу Шри-Ланки
Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речная прогулка по мангровым зарослям за 1 день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
Фантастический национальный парк Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Сафари по национальному парку Удавалаве
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сафари в Удавалаве: уникальное приключение среди дикой природы Шри-Ланки
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки, наблюдая за слонами и редкими видами птиц в национальном парке Удавалаве
Начало: В фойе вашего отеля
12 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$475 за всё до 5 чел.
Дождевой лес Синхараджа: сафари и треккинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
11 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$575 за всё до 5 чел.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка за 7 дней
Индивидуальная
7 часов
Шри-Ланка за 7 дней: путешествие по культурному треугольнику и не только
Погрузитесь в уникальное путешествие по Шри-Ланке, где каждый день открывает новые чудеса и впечатления
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $1 200 за всё до 2 чел.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
🚗 На машине
Групповая
12 часов
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
220 за человека
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $370 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
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    мере с нашим малышом Большое спасибо за внимательность и помощь. На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Все супер
  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Джип-сафари в парке Яла
    Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
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    зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

  • Е
    Елена
    21 февраля 2024
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
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    с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹

    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек
  • К
    Ксения
    15 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
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    автомобиль, где супруг 2х метрового роста смог с удобством разместиться. Навык вождения водителя выше всяких похвал: быстро и аккуратно. Мы-любители индивидуальных экскурсий, на которых можно узнать историю страны, становления, какие-то нюансы нации, культуры. Поездка с Рифаем более чем удовлетворила нашу тягу узнать о Шри-Ланке. Прекрасное информационное наполнение, мы узнали и исторические факты страны и современную обстановку, и события, ей предшествующие. Погрузились в основы буддизма и смогли прикоснуться к ланкийским святыням. Очень запоминающееся-преодоление себя через подъем на вершину Сигерии: 1202 ступени вверх и ты наслаждаешься великолепными видами с высоты птичьего полета и слушаешь историю королевской семьи. Несмотря на то, что экскурсия продолжительная (12+ часов), мы получили колоссальное удовольствие от поездки. Вне всяких сомнений рекомендую экскурсию с Рифаем.

    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четкоРифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко
  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Александр
    6 ноября 2023
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Экскурсия прошла выше всяких похвал. Прекрасная организация, погружение в историю, уникальные места, восхитительно вкусная местная кухня. Рифаи с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал разные истории. На месте был дополнительный гид по городу, тоже очень интересно всё рассказал и показал.
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
  • В
    Владимир
    18 июня 2023
    Фантастический национальный парк Яла
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
  2. Джип-сафари в парке Яла
  3. Главное на Шри-Ланке за три дня
  4. Дамбулла и Сигирия за 1 день
  5. Канди - путешествие в священный город
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На весь день" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 163 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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