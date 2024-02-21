Подняться на «Львиную скалу», побывать в слоновьем питомнике и прогуляться по чайным плантациям
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$706
Описание
Организационные детали
Мы можем забрать вас из отеля на побережье в первый день и отвезти после окончания тура в отель или аэропорт Коломбо.
Программа тура по дням
Слоновий питомник, Дамбулла и «Львиная скала»
Утром встречаемся в Коломбо, знакомимся и отправляемся в путь. Сначала посетим слоновий питомник Пиннавела на реке Ма Оя — сюда приходят купаться слоны с детёнышами, за которыми мы понаблюдаем. Далее поедем к Золотому храму Дамбулла, выдолбленному в скале — комплекс состоит из пещер и многочисленных ниш, покрытых буддийской настенной живописью.
Затем проследуем дальше и поднимемся на крепость Сигирия, построенную около 2500 лет назад — отсюда открывается впечатляющий вид на долину! Здесь мы встретим закат, а затем заселимся в отель, расположенный по соседству.
Ужин и отдых после насыщенного дня.
Ботанический сад, башня Амбулувава и плантация Ротшильдов
Позавтракав, поедем в Королевский ботанический сад — здесь вы увидите сотни видов орхидей, папоротников и причудливых тропических растений. После поднимемся на 48-метровую спиралевидную башню Амбулувава, откуда открываются завораживающие виды на окрестности.
Затем выезжаем на чайную плантацию Ротшильдов и фабрику изготовления чая: здесь вас ждут экскурсия, фотосессия и дегустация.
Вечером заселяемся в отель с живописным видом на водопад Рамбода. Ужин и отдых.
Нувара-Элия и Элла
Позавтракав, отправимся исследовать самый «чайный» регион Шри-Ланки — живописную туманную Нувара-Элию. Это край каскадных плантаций, горных пейзажей и уютных домиков времён британского колониализма. Здесь мы погуляем, отправим открытки из старинного здания английской почты и проследуем к водопаду Диялума, где искупаемся в естественных бассейнах и устроим небольшой пикник.
Во второй половине дня побываем в очаровательной Элле — посёлке, расположенном в центральном высокогорье. Мы прокатимся на поезде из Эллы до Демодары, проедем через знаменитый девятиарочный мост и сделаем эффектные снимки на память.
Одна из целей поездки сюда — несложный подъём на вершину Малого пика Адама. Это естественная смотровая площадка, откуда открываются изумительные панорамы окрестностей. На этом наше путешествие подходит к концу — мы покидаем Эллу и отвозим вас в место по договорённости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломбо, отель на побережье или аэропорт, утроЗавершение: Мы отвезём вас после окончания тура в отель или аэропорт Коломбо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.