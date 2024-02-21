Утром встречаемся в Коломбо, знакомимся и отправляемся в путь. Сначала посетим слоновий питомник Пиннавела на реке Ма Оя — сюда приходят купаться слоны с детёнышами, за которыми мы понаблюдаем. Далее поедем к Золотому храму Дамбулла, выдолбленному в скале — комплекс состоит из пещер и многочисленных ниш, покрытых буддийской настенной живописью.

Затем проследуем дальше и поднимемся на крепость Сигирия, построенную около 2500 лет назад — отсюда открывается впечатляющий вид на долину! Здесь мы встретим закат, а затем заселимся в отель, расположенный по соседству.

Ужин и отдых после насыщенного дня.