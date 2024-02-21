Индивидуальный тур: топовые локации Шри-Ланки
Индивидуальный тур в Коломбо

Подняться на «Львиную скалу», побывать в слоновьем питомнике и прогуляться по чайным плантациям

Добро пожаловать в путешествие по самым захватывающим местам Шри-Ланки! Вы погрузитесь в культурные и природные богатства страны: заберётесь на «Львиную скалу» Сигирию и Малый пик Адама, посетите буддийские реликвии, погуляете по туманным плантациям Нувара-Элии и проедете на старинном поезде до живописной Эллы.
Индивидуальный тур: топовые локации Шри-Ланки
Индивидуальный тур: топовые локации Шри-Ланки
Индивидуальный тур: топовые локации Шри-Ланки
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$706
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы можем забрать вас из отеля на побережье в первый день и отвезти после окончания тура в отель или аэропорт Коломбо.

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник, Дамбулла и «Львиная скала»

Утром встречаемся в Коломбо, знакомимся и отправляемся в путь. Сначала посетим слоновий питомник Пиннавела на реке Ма Оя — сюда приходят купаться слоны с детёнышами, за которыми мы понаблюдаем. Далее поедем к Золотому храму Дамбулла, выдолбленному в скале — комплекс состоит из пещер и многочисленных ниш, покрытых буддийской настенной живописью.

Затем проследуем дальше и поднимемся на крепость Сигирия, построенную около 2500 лет назад — отсюда открывается впечатляющий вид на долину! Здесь мы встретим закат, а затем заселимся в отель, расположенный по соседству.

Ужин и отдых после насыщенного дня.

Слоновий питомник, Дамбулла и «Львиная скала»Слоновий питомник, Дамбулла и «Львиная скала»Слоновий питомник, Дамбулла и «Львиная скала»Слоновий питомник, Дамбулла и «Львиная скала»
2 день

Ботанический сад, башня Амбулувава и плантация Ротшильдов

Позавтракав, поедем в Королевский ботанический сад — здесь вы увидите сотни видов орхидей, папоротников и причудливых тропических растений. После поднимемся на 48-метровую спиралевидную башню Амбулувава, откуда открываются завораживающие виды на окрестности.

Затем выезжаем на чайную плантацию Ротшильдов и фабрику изготовления чая: здесь вас ждут экскурсия, фотосессия и дегустация.

Вечером заселяемся в отель с живописным видом на водопад Рамбода. Ужин и отдых.

Ботанический сад, башня Амбулувава и плантация РотшильдовБотанический сад, башня Амбулувава и плантация РотшильдовБотанический сад, башня Амбулувава и плантация РотшильдовБотанический сад, башня Амбулувава и плантация Ротшильдов
3 день

Нувара-Элия и Элла

Позавтракав, отправимся исследовать самый «чайный» регион Шри-Ланки — живописную туманную Нувара-Элию. Это край каскадных плантаций, горных пейзажей и уютных домиков времён британского колониализма. Здесь мы погуляем, отправим открытки из старинного здания английской почты и проследуем к водопаду Диялума, где искупаемся в естественных бассейнах и устроим небольшой пикник.

Во второй половине дня побываем в очаровательной Элле — посёлке, расположенном в центральном высокогорье. Мы прокатимся на поезде из Эллы до Демодары, проедем через знаменитый девятиарочный мост и сделаем эффектные снимки на память.

Одна из целей поездки сюда — несложный подъём на вершину Малого пика Адама. Это естественная смотровая площадка, откуда открываются изумительные панорамы окрестностей. На этом наше путешествие подходит к концу — мы покидаем Эллу и отвозим вас в место по договорённости.

Нувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и Элла

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, отель на побережье или аэропорт, утро
Завершение: Мы отвезём вас после окончания тура в отель или аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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