Шри-Ланка в деталях: главные и «секретные» места острова и отдых на океане
Полюбоваться водопадами и чайными плантациями, познакомиться с городами и животным миром
Начало: Коломбо, аэропорт, встречаем индивидуально - выбир...
6 мар в 08:00
€828 за человека
Большое путешествие на Шри-Ланку: Канди и Нувара-Элия, джип-сафари, чайные плантации и пляжный отдых
Побывать на фабрике чая, увидеть слонов и черепах, осмотреть храм Зуба Будды и искупаться в океане
Начало: Аэропорт Коломбо, встречаем индивидуально - выбира...
31 дек в 08:00
€1062 за человека
-
10%
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 4:00, Бентота 5:00, Хиккаду...
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
€738
€820 за человека
