4 дня
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
«Шри-Ланка — это не только пляжный отдых на побережье, но и притягательные джунгли с водопадами, чайные плантации высокогорья и фантастически красивые серпантины»
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$515 за человека
скидка
10%
10 дней
Шри-Ланка в деталях: главные и «секретные» места острова и отдых на океане
Полюбоваться водопадами и чайными плантациями, познакомиться с городами и животным миром
Начало: Коломбо, аэропорт, встречаем индивидуально - выбир...
«Проедем по дороге среди водопадов и плантаций, которая считается самой красивой на острове, и окажемся у водопада Пуна»
12 дек в 10:00
890€801 за человека
11 дней
Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых
Подняться на башню Амбулувава, покормить слонов, искупаться в водопаде и позагорать на берегу океана
Начало: Негомбо, аэропорт. Встретим вас индивидуально по в...
«Мы покажем вам живописные горы и водопады, познакомим с главными достопримечательностями и откроем секреты чайных плантаций, сохранившиеся с давних времён»
9 дек в 10:00
9 янв в 10:00
$1 840 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра12 марта 2024Огромная благодарность Шаммике за организацию нашего чудесного путешествия по Шри-Ланке. Начиная с с обсуждения экскурсионной программы и вплоть до окончания
- ЕЕкатерина6 марта 2024Ездили в 4-дневный тур. ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ: Сопровождение Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов. Водитель Ранга
- SSmirnov1 февраля 2024Отличная экскурсия, очень понравилось. Маршрут полностью соответствовал нашим ожиданиям. сопровождение в ходе экскурсий и трансфер - на высшем уровне. По
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Водопады»
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