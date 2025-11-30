Мои заказы

Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом

Исследовать мангровые заросли на лодке, посетить остров Корицы и полюбоваться пейзажами с Амбулувавы
Едем на Шри-Ланку, чтобы посёрфить, позагорать и, конечно, исследовать знаковые локации.

Поднимемся к башне Амбулувава и на Малый пик Адама, заглянем на черепашью ферму и устроим снорклинг, прокатимся на лодке по озеру Коггала.

Вас ждут удивительные чайные плантации, Девятиарочный мост, буддийский центр Неллигала и водопад Равана. Присоединяйтесь!
Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек23
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама (время подъёма в одну сторону — 30–45 минут).

Виза. Ставится по прибытии.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Шри-Ланку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель на берегу океана. Вечером соберёмся на ужин и познакомимся друг с другом ближе.

2 день

Канди и Нувара-Элия

Отправляемся в древнюю столицу Канди — город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в буддийский центр Неллигала, поднимемся на тук-туках к загадочной башне Амбулувава, прогуляемся по чайным плантациям и узнаем на фабрике, как производится знаменитый цейлонский чай.

Далее отправляемся в Нувара-Элию, город с колониальной атмосферой, известный как маленькая Англия. Здесь прогуляемся по улочкам, зайдём в старинное почтовое отделение 1895 года и отправим открытки близким. День завершится в уютном горном отеле в английском стиле, где нас ждёт ужин блюдами национальной кухни.

Канди и Нувара-ЭлияКанди и Нувара-ЭлияКанди и Нувара-ЭлияКанди и Нувара-Элия
3 день

Девятиарочный мост, Аюрведический сад и Малый пик Адама

После завтрака отправляемся в путешествие на знаменитом поезде сквозь горные пейзажи. Не упустим шанс сделать потрясающие фотографии из окна вагона. В Элле прогуляемся по легендарному Девятиарочному мосту, посетим Аюрведический сад, поднимемся на Малый пик Адама, умоемся водой священного водопада Равана, а также покормим обезьян и слонов.

Вечером вернёмся в наш отель на берегу океана.

Девятиарочный мост, Аюрведический сад и Малый пик АдамаДевятиарочный мост, Аюрведический сад и Малый пик АдамаДевятиарочный мост, Аюрведический сад и Малый пик АдамаДевятиарочный мост, Аюрведический сад и Малый пик Адама
4 день

День отдыха и сёрфинга

Этот день посвящён отдыху и океану. Загораем, купаемся, пробуем экзотические фрукты. А для тех, кто хочет добавить немного адреналина — занятия сёрфингом и первые попытки поймать волну под руководством инструкторов.

День отдыха и сёрфингаДень отдыха и сёрфингаДень отдыха и сёрфингаДень отдыха и сёрфинга
5 день

Черепашья ферма

Посещаем черепашью ферму, где заботливо выращивают маленьких черепашат. После этого отправляемся на пляж, где сможем поплавать в лагуне с морскими черепахами, достигающими 1,5–2 метров в длину. Не забудьте взять маски для ныряния: зрелище будет незабываемым!

Черепашья фермаЧерепашья фермаЧерепашья фермаЧерепашья ферма
6 день

Пляжный отдых и остров Корицы

Первую половину дня посвятим отдыху на пляже. Затем отправляемся на лодочную прогулку по озеру Коггала, окружённому мангровыми лесами. Посещаем остров Корицы, где узнаем, как выращивают и обрабатывают ароматные коричные палочки. Вечером соберёмся на заключительный совместный ужин.

Пляжный отдых и остров КорицыПляжный отдых и остров КорицыПляжный отдых и остров КорицыПляжный отдых и остров Корицы
7 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1160
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Урок сёрфинга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
Завершение: Аэропорт Коломбо, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Коломбо
Приветствую всех любителей путешествий и приключений! Меня зовут Оксана. И три года как я живу и работаю в райском месте Индийского океана — Шри-Ланке. Я турагент и организатор авторских и экскурсионных туров по острову. По профессиям и филолог, и юрист, а по призванию люблю организовывать людей и показывать, как прекрасна наша планета!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Коломбо

Похожие туры из Коломбо

Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
На машине
Сёрфинг
14 дней
3 отзыва
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1790 за человека
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
На машине
На поезде
3 дня
2 отзыва
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Ка...
11 ноя в 04:00
13 ноя в 04:00
$1350 за всё до 2 чел.
Мини-группой по Шри-Ланке: всё интересное с релаксом на пляже и у бассейнов
На машине
Джиппинг
На поезде
10 дней
Мини-группой по Шри-Ланке: всё интересное с релаксом на пляже и у бассейнов
Понаблюдать за слонами и черепахами, отправиться в джип-сафари, покататься на поезде и лодке
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
14 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
$1697 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо