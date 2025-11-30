Поднимемся к башне Амбулувава и на Малый пик Адама, заглянем на черепашью ферму и устроим снорклинг, прокатимся на лодке по озеру Коггала.
Вас ждут удивительные чайные плантации, Девятиарочный мост, буддийский центр Неллигала и водопад Равана. Присоединяйтесь!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама (время подъёма в одну сторону — 30–45 минут).
Виза. Ставится по прибытии.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель на берегу океана. Вечером соберёмся на ужин и познакомимся друг с другом ближе.
Канди и Нувара-Элия
Отправляемся в древнюю столицу Канди — город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в буддийский центр Неллигала, поднимемся на тук-туках к загадочной башне Амбулувава, прогуляемся по чайным плантациям и узнаем на фабрике, как производится знаменитый цейлонский чай.
Далее отправляемся в Нувара-Элию, город с колониальной атмосферой, известный как маленькая Англия. Здесь прогуляемся по улочкам, зайдём в старинное почтовое отделение 1895 года и отправим открытки близким. День завершится в уютном горном отеле в английском стиле, где нас ждёт ужин блюдами национальной кухни.
Девятиарочный мост, Аюрведический сад и Малый пик Адама
После завтрака отправляемся в путешествие на знаменитом поезде сквозь горные пейзажи. Не упустим шанс сделать потрясающие фотографии из окна вагона. В Элле прогуляемся по легендарному Девятиарочному мосту, посетим Аюрведический сад, поднимемся на Малый пик Адама, умоемся водой священного водопада Равана, а также покормим обезьян и слонов.
Вечером вернёмся в наш отель на берегу океана.
День отдыха и сёрфинга
Этот день посвящён отдыху и океану. Загораем, купаемся, пробуем экзотические фрукты. А для тех, кто хочет добавить немного адреналина — занятия сёрфингом и первые попытки поймать волну под руководством инструкторов.
Черепашья ферма
Посещаем черепашью ферму, где заботливо выращивают маленьких черепашат. После этого отправляемся на пляж, где сможем поплавать в лагуне с морскими черепахами, достигающими 1,5–2 метров в длину. Не забудьте взять маски для ныряния: зрелище будет незабываемым!
Пляжный отдых и остров Корицы
Первую половину дня посвятим отдыху на пляже. Затем отправляемся на лодочную прогулку по озеру Коггала, окружённому мангровыми лесами. Посещаем остров Корицы, где узнаем, как выращивают и обрабатывают ароматные коричные палочки. Вечером соберёмся на заключительный совместный ужин.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1160
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Урок сёрфинга
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Обеды и ужины
- Виза