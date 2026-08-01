Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Исследовать мангровые заросли на лодке, посетить остров Корицы и полюбоваться пейзажами с Амбулувавы
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
«Поднимемся к башне Амбулувава и на Малый пик Адама, заглянем на черепашью ферму и устроим снорклинг, прокатимся на лодке по озеру Коггала»
24 авг в 08:00
31 авг в 08:00
$1300 за человека
Мини-группой по Шри-Ланке: всё интересное с релаксом на пляже и у бассейнов
Понаблюдать за слонами и черепахами, отправиться в джип-сафари, покататься на поезде и лодке
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
«Сделаем то самое фото из движущегося поезда, проберёмся на лодке сквозь мангровые заросли и узнаем, как выращивают корицу, цейлонский чай и специи для аюрведы»
28 авг в 10:00
18 сен в 10:00
$1697 за человека
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«На моторной лодке отправимся исследовать местную природу и фауну, сможем увидеть крокодилов, обезьян и множество птиц»
4 ноя в 08:00
31 дек в 08:00
150 500 ₽ за человека
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