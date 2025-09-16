А Александра Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Спасибо Валентине за прекрасную прогулку по метро. Красивейший дизайн в сочетании с любопытными фактами от Валентины просто сделали мой день. Супер!

T Tatjana Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Нас было три человека, мне понравилось, 2 девушкам не хватило впечатлений

Ю Юлия Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера читать дальше материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень! Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача

Л Людмила Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера читать дальше интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии!

Было очень приятно до встречи! Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и

Е Екатерина Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)

Е Елизавета Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Огромное спасибо Валентине за интересную,познавательную экскурсию,1.5часа пролетели незаметно.

А Александр Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Не знаю, что можно добавить. Все было отлично организовано, Валентина отлично знает свое дело, время прошло незаметно

А Алексей Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Все понравилось

А Алла Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Экскурсия отличная

И Ирина Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Спасибо!