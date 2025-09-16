Индивидуальная
до 5 чел.
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
«Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стокгольм для Вас - Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€396 за всё до 5 чел.
- ААлександра16 сентября 2025Спасибо Валентине за прекрасную прогулку по метро. Красивейший дизайн в сочетании с любопытными фактами от Валентины просто сделали мой день. Супер!
- TTatjana4 мая 2025Нас было три человека, мне понравилось, 2 девушкам не хватило впечатлений
- ЮЮлия8 мая 2024Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
- ЛЛюдмила12 марта 2024Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
- ЕЕкатерина22 октября 2023Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
- ЕЕлизавета14 октября 2023Огромное спасибо Валентине за интересную,познавательную экскурсию,1.5часа пролетели незаметно.
- ААлександр25 мая 2023Не знаю, что можно добавить. Все было отлично организовано, Валентина отлично знает свое дело, время прошло незаметно
- ААлексей25 июля 2022Все понравилось
- ААлла6 июля 2022Экскурсия отличная
- ИИрина29 сентября 2019Спасибо!
- РРИММА6 июня 2019Благодарим Валентину за проведенное с ней время. Экскурсия построена настолько грамотно,что за довольно короткое время получаешь полную картину городского метро.
