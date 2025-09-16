Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Стокгольм на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
«Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Стокгольм для Вас - Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Стокгольм для Вас - Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€396 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    16 сентября 2025
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Спасибо Валентине за прекрасную прогулку по метро. Красивейший дизайн в сочетании с любопытными фактами от Валентины просто сделали мой день. Супер!
    Спасибо Валентине за прекрасную прогулку по метро. Красивейший дизайн в сочетании с любопытными фактами от Валентины просто сделали мой день. Супер!
  • T
    Tatjana
    4 мая 2025
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Нас было три человека, мне понравилось, 2 девушкам не хватило впечатлений
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
    

    материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень!

  • Л
    Людмила
    12 марта 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
    

    интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии!
    Было очень приятно до встречи!

  • Е
    Екатерина
    22 октября 2023
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
    необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
  • Е
    Елизавета
    14 октября 2023
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Огромное спасибо Валентине за интересную,познавательную экскурсию,1.5часа пролетели незаметно.
  • А
    Александр
    25 мая 2023
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Не знаю, что можно добавить. Все было отлично организовано, Валентина отлично знает свое дело, время прошло незаметно
  • А
    Алексей
    25 июля 2022
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Все понравилось
  • А
    Алла
    6 июля 2022
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Экскурсия отличная
  • И
    Ирина
    29 сентября 2019
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Спасибо!
  • Р
    РИММА
    6 июня 2019
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Благодарим Валентину за проведенное с ней время. Экскурсия построена настолько грамотно,что за довольно короткое время получаешь полную картину городского метро.
    

    Валентина очень позитивный человек, общение с которой доставляет истинное удовольствие, а глубина её знаний просто поражает. Были с Стокгольме 2дня, жаль, что не заказали все экскурсии с ней.

