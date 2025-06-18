16 отзывов оставили туристы

Лучшее время для прогулки по Старому городу Стокгольма - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а улицы оживают благодаря многочисленным мероприятиям и фестивалям. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя погода может быть более переменчивой, но туристов становится меньше, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и более коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город Gamla Stan
Остров Святого духа
Место захоронения Карла XII
Самая узкая улочка Стокгольма
Самая маленькая скульптура мальчика
Доминиканский монастырь
Келья монахов-францисканцев
Описание экскурсии
Старый город, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма. Хотите побродить по узким улочкам, которые ежегодно привлекают тысячи туристов и заглянуть в не менее привлекательные нетуристические уголки Старого города? Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку!
Откуда возникло название Старый город? А ведь это не один остров (как думают многие) – это название объединяет четыре разных острова, и я познакомлю вас с каждым из них. Мы порассуждаем об основании города и постараемся разобраться, почему с каждым годом острова Стокгольма увеличиваются в размере, а вода отступает. Мы посетим остров, где захоронены 17 шведских монархов.
Я расскажу о судьбе Карла XII – ярого соперника великого Петра Первого, и мы посетим место его захоронения. В ходе экскурсии поговорим о шведской монархии и роли парламента в судьбе королевской власти. Побродим по острову Святого духа, и я расскажу, что было обнаружено археологами при раскопках под зданием Парламента. Посмотрим на крохотный остров в озере Мэларен, при упоминании которого жители столицы ностальгически вздыхают и предаются воспоминаниям молодости.
Вы увидите самую узкую 90-сантиметровую улочку Стокгольма и самую маленькую скульптурку мальчика, которого заботливые горожане всегда спешат одеть по погоде. Откроются и секреты, оберегаемые на протяжении столетий – местонахождение тайной комнаты, сохранившейся от Доминиканского монастыря в Старом городе и уникальная келья монахов-францисканцев на Рыцарском острове.
Все это и многое другое вы сможете узнать из нашего исторического путешествия по Старому городу!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1361 туриста
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида читать дальшеуменьшить
для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета.
Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было погрузиться в атмосферу старого города, прогуляться по его живописным улочкам и увидеть все ключевые читать дальшеуменьшить
достопримечательности.
Отдельная благодарность нашему гиду Валентине — очень приятному человеку с тонким чувством юмора. Она рассказывала легко и живо, не перегружая нас сухими фактами, и при этом сумела передать дух и историю города. Экскурсия прошла на одном дыхании!
Спасибо за прекрасную организацию и яркие впечатления!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Валентина, спасибо вам огромное. Все в восторге от поездки и от вашей экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Замечательная, познавательная и интересная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
L
Lilia
Узнали много интересных фактов из истории и современной жизни Стокгольма, почувствовали атмосферу с помощью Валентины. Это еще больше добавило к желанию вернуться в Стокгольм.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Ivan
Валентина, спасибо!!! Очень здорово, когда в чюжом городе, не зная ничего, чувствуешь своего рода заботу. Мама осталась в восторге. Впринципе это все для неё и планировалось и я даже не подозревал, что читать дальшеуменьшить
у Вас получится меня вовлечь настолько глубоко в эту экскурсию, что я до сих пор (мама тоже) нахожусь под впечатлением. У Вас талант. Продолжайте людям и дальше, дарить возможность с головой погружатся в те времена. Ещё раз спасибо и до новых встреч. В продолжение хочу сказать, что экскурсия подойдёт всем от малого до старого, тем кто действительно хочет узнать и окунутся в жизнь старого города, узнать его маленькие секретики и побывать там куда не заходят толпы туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Спасибо, Валентина! Мы провели незабываемые несколько часов вместе, путешествуя по улочкам старого города. Как же здорово, когда твоя экскурсия не состоит только из скучных дат, имен и названий, когда гид читать дальшеуменьшить
улавливает твое настроение и твою сферу интересов. Валентина, именно такой экскурсовод! Замечательный рассказчик с приятным голосом, обаятельная и безумно приятная девушка. Стокгольм чудесный город, но только благодаря Валентине, мы смогли приоткрыть для себя его таинственные, загадочные и удивительные стороны!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стокгольм
Похожие экскурсии на «Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней»