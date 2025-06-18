16 отзывов оставили туристы

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Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней

Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Представьте себе прогулку по узким улочкам Старого города Стокгольма, где каждый камень дышит историей.

Gamla Stan не просто место на карте, это сердце шведской столицы, где переплетаются судьбы монархов и простых
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горожан.

Вас ждет встреча с островом Святого духа, где покоятся шведские короли, и самой узкой улочкой города.

Узнайте, какие тайны хранит остров, на котором стоит здание Парламента, и почему маленькая скульптура мальчика так дорога жителям Стокгольма.

Вместе мы раскроем секреты, скрытые от посторонних глаз, и увидим уникальные места, о которых не расскажут в обычных экскурсиях.

Эта прогулка по Старому городу предназначена для тех, кто хочет увидеть настоящий Стокгольм и познакомиться с его историей не из учебников, а через живые рассказы и легенды

5
25 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные нетуристические уголки
  • 🏰 Исторические места захоронения монархов
  • 🗺️ Острова с богатой историей
  • 👑 Интересные факты о шведской монархии
  • 🏛️ Археологические находки под зданием Парламента
  • 🌉 Прогулка по узким улочкам и тайным комнатам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для прогулки по Старому городу Стокгольма - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а улицы оживают благодаря многочисленным мероприятиям и фестивалям. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя погода может быть более переменчивой, но туристов становится меньше, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и более коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней

Что можно увидеть

  • Старый город Gamla Stan
  • Остров Святого духа
  • Место захоронения Карла XII
  • Самая узкая улочка Стокгольма
  • Самая маленькая скульптура мальчика
  • Доминиканский монастырь
  • Келья монахов-францисканцев

Описание экскурсии

Старый город, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма. Хотите побродить по узким улочкам, которые ежегодно привлекают тысячи туристов и заглянуть в не менее привлекательные нетуристические уголки Старого города? Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку!

Откуда возникло название Старый город? А ведь это не один остров (как думают многие) – это название объединяет четыре разных острова, и я познакомлю вас с каждым из них. Мы порассуждаем об основании города и постараемся разобраться, почему с каждым годом острова Стокгольма увеличиваются в размере, а вода отступает. Мы посетим остров, где захоронены 17 шведских монархов.

Я расскажу о судьбе Карла XII – ярого соперника великого Петра Первого, и мы посетим место его захоронения. В ходе экскурсии поговорим о шведской монархии и роли парламента в судьбе королевской власти. Побродим по острову Святого духа, и я расскажу, что было обнаружено археологами при раскопках под зданием Парламента. Посмотрим на крохотный остров в озере Мэларен, при упоминании которого жители столицы ностальгически вздыхают и предаются воспоминаниям молодости.

Вы увидите самую узкую 90-сантиметровую улочку Стокгольма и самую маленькую скульптурку мальчика, которого заботливые горожане всегда спешат одеть по погоде. Откроются и секреты, оберегаемые на протяжении столетий – местонахождение тайной комнаты, сохранившейся от Доминиканского монастыря в Старом городе и уникальная келья монахов-францисканцев на Рыцарском острове.

Все это и многое другое вы сможете узнать из нашего исторического путешествия по Старому городу!

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1361 туриста
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида
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для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета. Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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3
2
1
Е
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было погрузиться в атмосферу старого города, прогуляться по его живописным улочкам и увидеть все ключевые
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достопримечательности.

Отдельная благодарность нашему гиду Валентине — очень приятному человеку с тонким чувством юмора. Она рассказывала легко и живо, не перегружая нас сухими фактами, и при этом сумела передать дух и историю города. Экскурсия прошла на одном дыхании!

Спасибо за прекрасную организацию и яркие впечатления!

Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было+2
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
Мы, группа учителей из Эстонии, остались в полном восторге от экскурсии по Стокгольму! Особенно приятно было
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Ю
Валентина, спасибо вам огромное. Все в восторге от поездки и от вашей экскурсии!
Валентина, спасибо вам огромное. Все в восторге от поездки и от вашей экскурсии!
Валентина, спасибо вам огромное. Все в восторге от поездки и от вашей экскурсии!
Валентина, спасибо вам огромное. Все в восторге от поездки и от вашей экскурсии!
Валентина, спасибо вам огромное. Все в восторге от поездки и от вашей экскурсии!
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Сергей
Замечательная, познавательная и интересная экскурсия!
Замечательная, познавательная и интересная экскурсия!
Замечательная, познавательная и интересная экскурсия!
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L
Узнали много интересных фактов из истории и современной жизни Стокгольма, почувствовали атмосферу с помощью Валентины. Это еще больше добавило к желанию вернуться в Стокгольм.
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I
Валентина, спасибо!!!
Очень здорово, когда в чюжом городе, не зная ничего, чувствуешь своего рода заботу.
Мама осталась в восторге. Впринципе это все для неё и планировалось и я даже не подозревал, что
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у Вас получится меня вовлечь настолько глубоко в эту экскурсию, что я до сих пор (мама тоже) нахожусь под впечатлением.
У Вас талант.
Продолжайте людям и дальше, дарить возможность с головой погружатся в те времена.
Ещё раз спасибо и до новых встреч.
В продолжение хочу сказать, что экскурсия подойдёт всем от малого до старого, тем кто действительно хочет узнать и окунутся в жизнь старого города, узнать его маленькие секретики и побывать там куда не заходят толпы туристов.

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Е
Спасибо, Валентина! Мы провели незабываемые несколько часов вместе, путешествуя по улочкам старого города. Как же здорово, когда твоя экскурсия не состоит только из скучных дат, имен и названий, когда гид
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улавливает твое настроение и твою сферу интересов. Валентина, именно такой экскурсовод! Замечательный рассказчик с приятным голосом, обаятельная и безумно приятная девушка. Стокгольм чудесный город, но только благодаря Валентине, мы смогли приоткрыть для себя его таинственные, загадочные и удивительные стороны!

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