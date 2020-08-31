16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старый город 🏙️, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма. Хотите побродить по узким улочкам, которые ежегодно привлекают тысячи туристов и заглянуть в не менее привлекательные нетуристические уголки Старого города? Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку!

Откуда возникло название Старый город? А ведь это не один остров 🏝️ (как думают многие) – это название объединяет четыре разных острова, и я познакомлю вас с каждым из них. Мы порассуждаем об основании города и постараемся разобраться, почему с каждым годом острова Стокгольма увеличиваются в размере, а вода отступает. Мы посетим остров, где захоронены 17 шведских монархов.

Я расскажу о судьбе Карла XII – ярого соперника великого Петра Первого, и мы посетим место его захоронения. В ходе экскурсии 🧭 поговорим о шведской монархии и роли парламента в судьбе королевской власти. Побродим по острову Святого духа, и я расскажу, что было обнаружено археологами при раскопках под зданием Парламента. Посмотрим на крохотный остров в озере Мэларен, при упоминании которого жители столицы ⭐️ ностальгически вздыхают и предаются воспоминаниям молодости.

Вы увидите самую узкую 90-сантиметровую улочку Стокгольма и самую маленькую скульптурку мальчика, которого заботливые горожане всегда спешат одеть по погоде. Откроются и секреты, оберегаемые на протяжении столетий – местонахождение тайной комнаты, сохранившейся от Доминиканского монастыря в Старом городе и уникальная келья монахов-францисканцев на Рыцарском острове.

Все это и многое другое вы сможете узнать из нашего исторического путешествия по Старому городу!