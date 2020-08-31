16 отзывов оставили туристы

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Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней

Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии

5
16 отзывов
Valentina
Valentina – Гид из Стокгольм
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города.

Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города.

Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей 📖 и самыми известными обитателями.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней

Что вас ожидает

Старый город 🏙️, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма. Хотите побродить по узким улочкам, которые ежегодно привлекают тысячи туристов и заглянуть в не менее привлекательные нетуристические уголки Старого города? Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку!

Откуда возникло название Старый город? А ведь это не один остров 🏝️ (как думают многие) – это название объединяет четыре разных острова, и я познакомлю вас с каждым из них. Мы порассуждаем об основании города и постараемся разобраться, почему с каждым годом острова Стокгольма увеличиваются в размере, а вода отступает. Мы посетим остров, где захоронены 17 шведских монархов.

Я расскажу о судьбе Карла XII – ярого соперника великого Петра Первого, и мы посетим место его захоронения. В ходе экскурсии 🧭 поговорим о шведской монархии и роли парламента в судьбе королевской власти. Побродим по острову Святого духа, и я расскажу, что было обнаружено археологами при раскопках под зданием Парламента. Посмотрим на крохотный остров в озере Мэларен, при упоминании которого жители столицы ⭐️ ностальгически вздыхают и предаются воспоминаниям молодости.

Вы увидите самую узкую 90-сантиметровую улочку Стокгольма и самую маленькую скульптурку мальчика, которого заботливые горожане всегда спешат одеть по погоде. Откроются и секреты, оберегаемые на протяжении столетий – местонахождение тайной комнаты, сохранившейся от Доминиканского монастыря в Старом городе и уникальная келья монахов-францисканцев на Рыцарском острове.

Все это и многое другое вы сможете узнать из нашего исторического путешествия по Старому городу!

Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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16 отзывов оставили туристы

31 августа 2020
Валентина - зачёт на 100%! Она как гид постаралась - интересно рассказать об уже ранее виденных местах (увы, предыдущая экскурсия "поведала" часть информации) - заинтересовать и детей и родителей, - поведать много интересных и порой неожиданных историй (например, почему палачу отрезали 👂?) Хотите узнать ответы на этот и другие вопросы - вы знаете какого гида я вам советую! Как говорят шведы, сердечно рекомендую Валентину! ❤❤❤❤ от имени всей нашей семьи
2 октября 2019
Отличная, очень живая экскурсия. Два часа пролетели совершенно незаметно. После такой прогулки смотришь на старый город совершенно другими глазами.
22 августа 2019
Валентина, спасибо!!! Очень здорово, когда в чюжом городе, не зная ничего, чувствуешь своего рода заботу. Мама осталась в восторге. Впринципе это все для неё и планировалось и я даже не подозревал, что у Вас получится меня вовлечь настолько глубоко в эту экскурсию, что я до сих пор (мама тоже) нахожусь под впечатлением. У Вас талант. Продолжайте людям и дальше, дарить возможность с головой погружатся в те времена. Ещё раз спасибо и до новых встреч. В продолжение хочу сказать, что экскурсия подойдёт всем от малого до старого, тем кто действительно хочет узнать и окунутся в жизнь старого города, узнать его маленькие секретики и побывать там куда не заходят толпы туристов.
4 июля 2019
Решение взять экскурсию в Стокгольме появилось спонтанно! И как мы рады, что у Валентины нашлось на нас время! Причем совершенно случайно. Но ничего случайного нет! Бродили по старому городу, разинув рты :) Слушали "в три уха" :) Было очень интересно, познавательно! Спасибо Валентине, что передала нас "из рук в руки" другому экскурсоводу на следующую экскурсию!
10 июня 2019
Валентина, потрясающий гид! Знает и любит историю. Ответит на все почему. Приятный жизнерадостный человек с тонким чувством юмора. Время с ней пролетает незаметно даже для капризных подростков.
5 мая 2019
Прекрасная экскурсия с очень хорошим гидом Валентиной. Интересно, познавательно, оптимально по длительности и маршруту. Мы начали рано утром, когда мало туристов и не прогадали!
24 марта 2019
Это была идеальная экскурсия!!! Валентина - чудо!!! Это лучший гид, которого я встречала. Очень компетентный, очень внимательный, знающий удивительные и такие интересные факты, да и просто приятный человек. Спасибо!
6 января 2019
Экскурсия с Валентиной нам очень понравилась. Интересный рассказчик, подстраивается под клиентов.
13 декабря 2018
Спасибо огромное Валентине! За столь короткое время мы узнали и влюбились в этот город. Потрясающий рассказ, с юмором, без нагрузки с сухими датами.
19 июня 2018
Валентина провела для нас замечательную экскурсию. Для первого знакомства с городом - это отличный вариант. Мы прошли старый город, Валентина рассказала много интересных фактов о городе, об истории Швеции и знаковых исторических личностях. Немаловажно то, что Валентина- очень приятный человек. Нам было легко и приятно с ней общаться.
8 мая 2018
Большое спасибо Валентине за приятную и очень интересную прогулку. Всё очень понравилось. Рекомендуем!!!!!!!!!!!
13 августа 2017
Были с подругой на экскурсии по старому городу. Гид Валентина провела по самым знаковым и интересным местам. Поскольку с историей Швеции были знакомы не очень близко, узнали много любопытных фактов. Кроме информации по теме экскурсии, Валентина любезно ответила на все наши вопросы практического характера, посоветовала, что еще именно нам стоит посмотреть в Стокгольме, и даже отвела в неплохой ресторанчик, где относительно недорого и хорошо кормят. Большое спасибо!
Ирина
2 апреля 2017
Хорошая экскурсия! Было интересно и взрослым и детям, даже детям, пожалуй, больше понравилось. Спасибо!
12 января 2016
Спасибо большое Валентине, рассказала и показала много интересного про Старый город. Отличный гид, рекомендуем!
5 мая 2015
Валентина великолепно провела экскурсию, отличное знание материала и умение его подать, мы просто восхищены и советуем рекомендовать ее всем гостям Стокгольма.
Ещё 1 отзыв

Valentina проводит ещё 5 экскурсий

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