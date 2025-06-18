16 отзывов оставили туристы

Лучшее время для прогулки по Старому городу Стокгольма - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а улицы оживают благодаря многочисленным мероприятиям и фестивалям. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя погода может быть более переменчивой, но туристов становится меньше, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и более коротким дням.

Представьте себе прогулку по узким улочкам Старого города Стокгольма, где каждый камень дышит историей.Gamla Stan не просто место на карте, это сердце шведской столицы, где переплетаются судьбы монархов и простых

горожан. Вас ждет встреча с островом Святого духа, где покоятся шведские короли, и самой узкой улочкой города. Узнайте, какие тайны хранит остров, на котором стоит здание Парламента, и почему маленькая скульптура мальчика так дорога жителям Стокгольма. Вместе мы раскроем секреты, скрытые от посторонних глаз, и увидим уникальные места, о которых не расскажут в обычных экскурсиях. Эта прогулка по Старому городу предназначена для тех, кто хочет увидеть настоящий Стокгольм и познакомиться с его историей не из учебников, а через живые рассказы и легенды

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма. Хотите побродить по узким улочкам, которые ежегодно привлекают тысячи туристов и заглянуть в не менее привлекательные нетуристические уголки Старого города? Тогда добро пожаловать на мою авторскую прогулку!

Откуда возникло название Старый город? А ведь это не один остров (как думают многие) – это название объединяет четыре разных острова, и я познакомлю вас с каждым из них. Мы порассуждаем об основании города и постараемся разобраться, почему с каждым годом острова Стокгольма увеличиваются в размере, а вода отступает. Мы посетим остров, где захоронены 17 шведских монархов.

Я расскажу о судьбе Карла XII – ярого соперника великого Петра Первого, и мы посетим место его захоронения. В ходе экскурсии поговорим о шведской монархии и роли парламента в судьбе королевской власти. Побродим по острову Святого духа, и я расскажу, что было обнаружено археологами при раскопках под зданием Парламента. Посмотрим на крохотный остров в озере Мэларен, при упоминании которого жители столицы ностальгически вздыхают и предаются воспоминаниям молодости.

Вы увидите самую узкую 90-сантиметровую улочку Стокгольма и самую маленькую скульптурку мальчика, которого заботливые горожане всегда спешат одеть по погоде. Откроются и секреты, оберегаемые на протяжении столетий – местонахождение тайной комнаты, сохранившейся от Доминиканского монастыря в Старом городе и уникальная келья монахов-францисканцев на Рыцарском острове.

Все это и многое другое вы сможете узнать из нашего исторического путешествия по Старому городу!