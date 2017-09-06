Как добраться до Словакии

Добраться до Словакии достаточно просто, стоит лишь выбрать удобный для вас вид транспорта, это может быть самолёт, поезд или автобус.

Самолетом

На сегодняшний день попасть в столицу Словакии Братиславу, вы можете из Москвы или Санкт-Петербурга. К сожалению из других городов РФ авиасообщения со Словацкой республикой пока нет, поэтому придется добираться с пересадкой через столицу или Санкт-Петербург.

Выбрать можно следующие авиакомпании:

" Победа " — из аэропорта Внуково (Москва) в аэропорт "М.Р. Штефаник" (Братислава) прямой рейс, всего 4 рейса в неделю (стоимость билета в одну сторону около 5500 ₽). Время в пути 2ч 15 мин.

" — из аэропорта Внуково (Москва) в аэропорт "М.Р. Штефаник" (Братислава) прямой рейс, всего 4 рейса в неделю (стоимость билета в одну сторону около 5500 ₽). Время в пути 2ч 15 мин. " Crech Airlines " — из аэропорта Шереметьево (Москва) в аэропорт "М.Р. Штефаник", с пересадкой в Праге (стоимость билета в одну сторону около от 13400 ₽). Время в пути около 16 часов.

" — из аэропорта Шереметьево (Москва) в аэропорт "М.Р. Штефаник", с пересадкой в Праге (стоимость билета в одну сторону около от 13400 ₽). Время в пути около 16 часов. "UTair" — из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в аэропорт "М.Р Штефаник", с пересадкой в аэропорту Внуково (Москва) (стоимость билета в одну сторону от 11400 ₽). Время в пути около 12 часов.

Также из Санкт-Петербурга вы можете улететь компаниями "Победа" или "Crech Airlines", все рейсы с пересадками.

Как вы могли заметить на данный момент, самыми бюджетными и удобными рейсами располагает авиакомпания "Победа". Есть конечно и другие авиакомпании совершающие рейсы в Словакию, но большинство из них затратные и имеют достаточно длительные пересадки.

Поездом

К сожалению в настоящее время из России можно добраться на поезде только до Праги (Чехия), либо до Варшавы (Польша), а от туда уже на местных поездах следующих до Братиславы. Конечно данный способ совершенно неудобный, да и далеко не бюджетный, поэтому выигрывает все таки самолёт.

Автобусом