Лагуна Бич Приключение начнется с прибрежного городка Лагуна Бич. Его главная особенность — очаровательная береговая линия, по которой мы с Вами совершим приятную прогулку, любуясь панорамным видом на океан, красивыми бухтами, высокими скалами и великолепными особняками. Кроме того, в городе находится множество художественных музеев и галерей, в которые по желанию Вы сможете заглянуть. Ньюпорт БичСледующей нашей остановкой станет один из самых богатых городов США — Ньюпорт Бич. Здесь находятся первоклассные отели, лучшие бутики и коттеджи миллионеров. Во время экскурсии Вы сможете сделать несколько десятков великолепных кадров. На этом наше путешествие по городку не заканчивается, мы совершим пешеходную прогулку до искусственного острова Бальбоа, а дальше переправимся на одноименный полуостров и прогуляемся по набережной. Если Вы захотите, то можно с ветерком прокатиться на катере.

Хантингтон БичДалее мы посетим лучшее место для занятия серфингом — город Хантингтон Бич. В нашу программу входит посещение Международного музея серфинга, прогулка по торгово-развлекательным районам города, а также экскурсия в парк Больса Чика — природный заповедник экзотических птиц, куда пернатые прилетают на корм и отдых. Сансет БичСансет Бич — территория, знаменитая не только тем, что здесь проходили съемки одного из американских сериалов «Любовь и тайны Сансет Бич», но и живописными пляжами, которыми Вы обязательно полюбуетесь. Сил БичСил Бич или Тюлений пляж — место, идеально подходящее для Виндсёрфинга и неспешных прогулок по песчаному пляжу вдоль красивого побережья. Здесь на океанских волнах выполняют настоящие трюки профессионалы морского спорта. Мы, конечно же, остановимся, чтобы за ними понаблюдать. Посетим Остров Нейплс и Остров Сокровищ и совершим настоящую прогулку по венецианским каналам. Лонг БичЛонг Бич — портовый город с эффектными зданиями и самым большим морским аквариумом Калифорнии, который мы обязательно посетим. Не оставим и без внимания Радужный порт с его сувенирными рядами, полюбуемся океанским лайнером Queen Mary и русской подводной лодкой Скорпион. Завершим путешествие в крупнейшем порту мира — Порт Лос-Анджелес.