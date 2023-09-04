Экскурсия по живописным пляжам Лос-Анджелеса: индивидуальная пешеходная прогулка
Мы предлагаем Вам совершить незабываемое путешествие по Калифорнийскому побережью, по его живописным пляжам и роскошным районам.
Экскурсия идеально подойдет для любителей морской природы, бескрайних океанских просторов, уютных прибрежных городков и райских островов.
В течение всего тура Вы зарядитесь позитивной энергией, насладитесь свежим воздухом и познакомитесь с чудесными местами для отдыха и проживания на берегу Тихого океана.
Экскурсия идеально подойдет для любителей морской природы, бескрайних океанских просторов, уютных прибрежных городков и райских островов.
В течение всего тура Вы зарядитесь позитивной энергией, насладитесь свежим воздухом и познакомитесь с чудесными местами для отдыха и проживания на берегу Тихого океана.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Лагуна Бич
- Ньюпорт Бич
- Хантингтон Бич
- Сансет Бич
- Сил Бич
- Лонг Бич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лагуна Бич Приключение начнется с прибрежного городка Лагуна Бич. Его главная особенность — очаровательная береговая линия, по которой мы с Вами совершим приятную прогулку, любуясь панорамным видом на океан, красивыми бухтами, высокими скалами и великолепными особняками. Кроме того, в городе находится множество художественных музеев и галерей, в которые по желанию Вы сможете заглянуть. Ньюпорт БичСледующей нашей остановкой станет один из самых богатых городов США — Ньюпорт Бич. Здесь находятся первоклассные отели, лучшие бутики и коттеджи миллионеров. Во время экскурсии Вы сможете сделать несколько десятков великолепных кадров. На этом наше путешествие по городку не заканчивается, мы совершим пешеходную прогулку до искусственного острова Бальбоа, а дальше переправимся на одноименный полуостров и прогуляемся по набережной. Если Вы захотите, то можно с ветерком прокатиться на катере.
Хантингтон БичДалее мы посетим лучшее место для занятия серфингом — город Хантингтон Бич. В нашу программу входит посещение Международного музея серфинга, прогулка по торгово-развлекательным районам города, а также экскурсия в парк Больса Чика — природный заповедник экзотических птиц, куда пернатые прилетают на корм и отдых. Сансет БичСансет Бич — территория, знаменитая не только тем, что здесь проходили съемки одного из американских сериалов «Любовь и тайны Сансет Бич», но и живописными пляжами, которыми Вы обязательно полюбуетесь. Сил БичСил Бич или Тюлений пляж — место, идеально подходящее для Виндсёрфинга и неспешных прогулок по песчаному пляжу вдоль красивого побережья. Здесь на океанских волнах выполняют настоящие трюки профессионалы морского спорта. Мы, конечно же, остановимся, чтобы за ними понаблюдать. Посетим Остров Нейплс и Остров Сокровищ и совершим настоящую прогулку по венецианским каналам. Лонг БичЛонг Бич — портовый город с эффектными зданиями и самым большим морским аквариумом Калифорнии, который мы обязательно посетим. Не оставим и без внимания Радужный порт с его сувенирными рядами, полюбуемся океанским лайнером Queen Mary и русской подводной лодкой Скорпион. Завершим путешествие в крупнейшем порту мира — Порт Лос-Анджелес.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Поездка на кабриолете (При приобретении соответствующего билета)
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Место встречи определяется с гидом по договоренности. Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 для уточнения информации (Есть Вайбер и WhatsApp)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании