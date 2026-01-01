Водная прогулка
Прогулка по живописным пляжам с посещением островов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$880 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
$490 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Вертолётный тур «Пикник на берегу океана» в Лос-Анджелесе
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
$624 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно.
$660 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт над Лос-Анджелесом на современном моноплане
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса с высоты птичьего полёта на современном моноплане Cirrus SR20. Незабываемые виды и эмоции гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
$493 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в январе 2026
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Животные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 450 до 880.
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год по теме «Животные», цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март