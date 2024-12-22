4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Лос-Анджелесу на кабриолете
Начало: Ваш отель
«Тогда я предлагаю Вам отправиться в увлекательное путешествие по его культовым местам на кабриолете»
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
««Крышесносное» приключение Я приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Лос-Анджелесу на кабриолете»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
«Припарковавшись около береговой линии, сделаем эффектные фото в кабриолете на фоне океана и пальмовых аллей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «На кабриолете»
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