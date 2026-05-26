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Пляжи Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Майами на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: South beach
«Поднимемся на смотровые площадки, заглянем в парки и полюбуемся океаном (можно на закате) на красивых пляжах»
Завтра в 10:30
11 июн в 10:30
от $120 за человека
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе)
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе)
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: Miami Beach
«Поднимемся на смотровые площадки, заглянем в парки и полюбуемся океаном (можно на закате) на красивых пляжах»
Расписание: во вторник в 10:00, в воскресенье в 17:00
14 июн в 17:00
16 июн в 10:00
$120 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Natalia
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Огромное спасибо Артёму за интересную экскурсию, наш первый визит в США начался очень позитивно 😊 Комфортно, познавательно, множество практических советов! С удовольствием будем рекомендовать Артёма друзьям и знакомым.
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И
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Спасибо, все прошло на отлично!
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Е
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация, комфортная атмосфера и много
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увлекательной информации. Видно, что Вы вкладываете душу в своё дело. Экскурсия прошла легко, интересно и оставила только самые приятные впечатления. Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям и с удовольствием поедем с вами ещё!

Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,+2
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
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Филипп
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Однозначно рекомендую Артема, начали общаться еще до экскурсии в переписке и уже были помощь, разъяснения, советы со стороны Артема. Спасибо.
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Сама экскурсия тоже очень понравилась мы находились в постоянном диалоге и было ощущение с самого начала, что четырехчасовой экскурсии будет мало чтобы просто поговорить о насущных вопросах о Майами, о жизни в нем и о Флориде в целом. Артем, спасибо за экскурсию, все очень зашло. Спасибо за помощь по всем вопросам, и по бейсболу в частности! Однозначно рекомендую и буду советовать Вас всем знакомым. Удачи Вам во всем!!!

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Anna
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная и информативная, посмотрели даже больше, чем было в программе.
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Мария
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Большое спасибо Артему за прекрасно организованную экскурсию! У нас было всего пять часов на знакомство с Майами, и решение взять
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именно эту экскурсию оказалось лучшим из всех возможных.

Отдельно хочется отметить, что Артем был на связи не только по поводу самой экскурсии. Он подробно подсказал, что стоит посмотреть по дороге из Орландо в Майами, где удобнее всего припарковаться и на что лучше обратить внимание.

Экскурсия, отношение, поддержка - 100 из 10.

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А
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Отличная экскурсия, соответствовала нашим ожиданиям - знакомство с городом по интересному маршруту. Спасибо!
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А
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
На одном дыхании 👍🏼
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И
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
все супер Артем усе органтзовал на высшем уровге!
все супер Артем усе органтзовал на высшем уровге!
все супер Артем усе органтзовал на высшем уровге!
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И
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Перфекционизм подачи материала. спасибо
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Всего 91 отзыв в Майами в категории "Пляжи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами;
  2. Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности;
  3. Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе).
Какие места ещё посмотреть в Майами
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дизайн-дистрикт;
  2. Даунтаун Майами;
  3. Арт-район Винвуд Уоллс;
  4. Фишер-Айленд;
  5. Майами-Бич;
  6. Маленькая Гавана;
  7. Вилла Визкайя;
  8. Порт Майами;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Майами в июне 2026
Сейчас в Майами в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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