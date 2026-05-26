Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: South beach
«Поднимемся на смотровые площадки, заглянем в парки и полюбуемся океаном (можно на закате) на красивых пляжах»
Завтра в 10:30
11 июн в 10:30
от $120 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе)
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: Miami Beach
«Поднимемся на смотровые площадки, заглянем в парки и полюбуемся океаном (можно на закате) на красивых пляжах»
Расписание: во вторник в 10:00, в воскресенье в 17:00
14 июн в 17:00
16 июн в 10:00
$120 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо Артёму за интересную экскурсию, наш первый визит в США начался очень позитивно 😊 Комфортно, познавательно, множество практических советов! С удовольствием будем рекомендовать Артёма друзьям и знакомым.
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И
Спасибо, все прошло на отлично!
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Е
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация, комфортная атмосфера и много
+2
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Однозначно рекомендую Артема, начали общаться еще до экскурсии в переписке и уже были помощь, разъяснения, советы со стороны Артема. Спасибо.
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Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная и информативная, посмотрели даже больше, чем было в программе.
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Большое спасибо Артему за прекрасно организованную экскурсию! У нас было всего пять часов на знакомство с Майами, и решение взять
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А
Отличная экскурсия, соответствовала нашим ожиданиям - знакомство с городом по интересному маршруту. Спасибо!
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А
На одном дыхании 👍🏼
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И
все супер Артем усе органтзовал на высшем уровге!
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И
Перфекционизм подачи материала. спасибо
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Всего 91 отзыв в Майами в категории "Пляжи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Пляжи»
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Сейчас в Майами в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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