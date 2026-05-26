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Сама экскурсия тоже очень понравилась мы находились в постоянном диалоге и было ощущение с самого начала, что четырехчасовой экскурсии будет мало чтобы просто поговорить о насущных вопросах о Майами, о жизни в нем и о Флориде в целом. Артем, спасибо за экскурсию, все очень зашло. Спасибо за помощь по всем вопросам, и по бейсболу в частности! Однозначно рекомендую и буду советовать Вас всем знакомым. Удачи Вам во всем!!!