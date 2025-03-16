Александр — ваш гид в Майами

Провёл экскурсии для 60 туристов

Родился в Ленинграде. Там же начал водить экскурсии на английском языке ещё в 8 классе школы. Живу в США с 1980 года. Люблю историю и искусство, мне кажется, что прилично в этом разбираюсь. Готов поделиться своими знаниями о жизни в Майами.