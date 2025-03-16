Из Майами путешественники отправляются на мыс Канаверал, чтобы посетить знаменитый Космический центр Кеннеди. Здесь находятся сооружения для запуска космических аппаратов и управления полётами. В павильонах представлены подлинные артефакты, связанные с
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Увидеть место запуска кораблей Илона Маска
- 🌌 Погрузиться в историю космонавтики
- 🛰️ Изучить подлинные артефакты NASA
- 🌍 Узнать о планах полётов на Луну и Марс
- 🦌 Наблюдать за дикой природой заповедника
Что можно увидеть
- Сад ракет
- Павильон программы Аполлон
- Павильон космического челнока Атлантис
- Центр сборки ракет
- Пусковые площадки
Описание экскурсии
- Дорога в одну сторону займёт 3,5 часа. По пути мы поговорим о прошлом и настоящем штата Флорида — время пролетит совершенно незаметно
- В Центре я проведу вас через обширные экспозиции
- Вы погрузитесь в мир научных открытий и технологических достижений
- Я расскажу о создании космической администрации NASA, истории исследований космоса и ближайших планах полётов на Луну и Марс
- Вы рассмотрите огромные ракеты-носители и космические челноки, потрогаете космический грунт, а также посетите центр управления полётами. Все артефакты комплекса — подлинные. Их использовали либо во время полётов, либо при подготовке к ним.
В программе экскурсии:
- «Сад ракет»
- Павильон программы «Аполлон»
- Павильон космического челнока «Атлантис»
- Центр сборки ракет — самое большое одноэтажное здание в мире
- Транспортёры космических аппаратов к месту запуска
- Пусковые площадки
Интересный факт: Космический центр Кеннеди находится на территории огромного заповедника, где из окна автомобиля часто можно увидеть оленей, кабанов, множество разных птиц и даже аллигаторов, которые лениво греются на солнце.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Honda Odyssey 2024 г. в.
- Продолжительность всего путешествия — 12–13 часов
- В Центре экскурсия проводится преимущественно в павильонах — будьте готовы провести много времени на ногах
- Отдельно оплачиваются билеты: $75 за взрослого, $65 за ребёнка до 12 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 60 туристов
Родился в Ленинграде. Там же начал водить экскурсии на английском языке ещё в 8 классе школы. Живу в США с 1980 года. Люблю историю и искусство, мне кажется, что прилично в этом разбираюсь. Готов поделиться своими знаниями о жизни в Майами.Задать вопрос
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