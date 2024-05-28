Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Увидеть шаттл Атлантис, пролетевший почти 200 миллионов км, потрогать лунный камень, прогуляться под гигантской ракетой Сатурн-5 — это не сюжет нового фильма Нолана, а реальные моменты нашего дня в Космическом центре NASA. Перед нами развернётся весь космический путь: от первых запусков до дерзких идей Илона Маска. И даже те шаги, которые лишь предстоит совершить человечеству!
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Центр NASA разделён на павильоны и открытые площадки, мы посетим основные из них:
Павильон «Герои и легенды»: здесь я познакомлю вас с первыми шагами американцев в космосе — программами Меркурий и Джемини. Посетим сохраненную в первозданном виде комнату управления полетами, зал славы астронавтов и иммерсивное шоу.
Автобусный тур по территории центра NASA. Вы увидите цех вертикальной сборки — самое большое одноэтажное здание в мире. Посмотрим на гусеничные транспортеры, стартовые площадки и другие объекты для подготовки к полётам в космос. Центр действующий, поэтому невозможно заранее знать, что мы сможем увидеть вживую!
Центр Аполлон/Сатурн-5, где находится самая большая и мощная из когда-либо созданных ракет. А также — лунные вездеходы, командный, служебный и лунный модули космического корабля Аполлон. Иммерсивное шоу перенесёт нас в 1968 год прямо в центр запуска Аполлон-8.
Космический шаттл Атлантис: один из трех шаттлов, который в 2011 году закончил 30-летнюю программу полетов. Коснёмся трагической истории шаттлов Челленджер и Колумбия, увидим макет телескопа Хаббл и сможем в реальном времени понаблюдать, что происходит на МКС.
Комплекс Gateway — здесь нас ждут новейшие шаги человечества в освоении космоса. Рассмотрим творения компании Илона Маска SpaceX — ракету Falcon 9 и космический корабль Dragon. А также Orion, благодаря которому человечество скоро вернётся на Луну.
В числе прочего мы обсудим:
с чего начиналась и как развивалась американская космическая программа
соперничество СССР и США в космосе и на Земле
были ли американцы на Луне
каковы достижения и планы SpaceX и других частных компаний по освоению космоса
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-3 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 4-6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном. Дорога займёт в районе 3,5 часов в каждую сторону.
Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием.
Отдельно оплачиваются билеты в Космический центр: взрослые — $75/чел., детские (до 12 лет) — $65/чел. А также еда, напитки, сувениры (по желанию).
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 78 туристов
Живу в США с 2010 года, провожу экскурсии в Майами и по всей стране почти 14 лет. Дружелюбен, тактичен, профессионален. Не превращаю экскурсии в скучные лекции. Со мной вы узнаете историю и познакомитесь с местной культурой и бытом. Всегда открыт к любым вопросам. Люблю историю США, современное искусство, кино, технологии, архитектуру и дизайн — с удовольствием поделюсь всем, что знаю.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
28 мая 2024
Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.
Да, теоретически, до нее можно добраться и изучить самостоятельно, если у вас все хорошо с английским.
Но поездка читать дальше
на МК с Артемом имеет целый ряд преимуществ: + комфортный трансфер; + интересная подводка (рассказ), предвосхищающий МК; + лайфхаки, как избежать лишних очередей и сделать лучшие фото; + исчерпывающая информация по всем экспозициям и всей истории/предыстории американской (и не только) астронавтики; + возможность заранее узнать о запусках и спланировать поездку с учетом этого элемента; + подсказки, как увидеть запуск из своего отеля (не везде доступна опция) + интересные детали про Илона Маска + пояснения, что такое poofnik, flopnik и почему это очень смешно (я смеялся даже полчаса спустя); + по желанию - увлекательный разговор про космос и что угодно еще на обратном пути.
Ну и кроме того, Артем открыл нам заправки WAWA, которые являются идеальным заменителем пропущенного завтрака/обеда/ужина - это знание нам в дальнейшем путешествии помогло еще, по крайней мере, дважды.