Космический центр NASA на мысе Канаверал

Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Увидеть шаттл Атлантис, пролетевший почти 200 миллионов км, потрогать лунный камень, прогуляться под гигантской ракетой Сатурн-5 — это не сюжет нового фильма Нолана, а реальные моменты нашего дня в Космическом центре NASA. Перед нами развернётся весь космический путь: от первых запусков до дерзких идей Илона Маска. И даже те шаги, которые лишь предстоит совершить человечеству!
5
1 отзыв
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центр NASA разделён на павильоны и открытые площадки, мы посетим основные из них:

Павильон «Герои и легенды»: здесь я познакомлю вас с первыми шагами американцев в космосе — программами Меркурий и Джемини. Посетим сохраненную в первозданном виде комнату управления полетами, зал славы астронавтов и иммерсивное шоу.

Автобусный тур по территории центра NASA. Вы увидите цех вертикальной сборки — самое большое одноэтажное здание в мире. Посмотрим на гусеничные транспортеры, стартовые площадки и другие объекты для подготовки к полётам в космос. Центр действующий, поэтому невозможно заранее знать, что мы сможем увидеть вживую!

Центр Аполлон/Сатурн-5, где находится самая большая и мощная из когда-либо созданных ракет. А также — лунные вездеходы, командный, служебный и лунный модули космического корабля Аполлон. Иммерсивное шоу перенесёт нас в 1968 год прямо в центр запуска Аполлон-8.

Космический шаттл Атлантис: один из трех шаттлов, который в 2011 году закончил 30-летнюю программу полетов. Коснёмся трагической истории шаттлов Челленджер и Колумбия, увидим макет телескопа Хаббл и сможем в реальном времени понаблюдать, что происходит на МКС.

Комплекс Gateway — здесь нас ждут новейшие шаги человечества в освоении космоса. Рассмотрим творения компании Илона Маска SpaceX — ракету Falcon 9 и космический корабль Dragon. А также Orion, благодаря которому человечество скоро вернётся на Луну.

В числе прочего мы обсудим:

  • с чего начиналась и как развивалась американская космическая программа
  • соперничество СССР и США в космосе и на Земле
  • были ли американцы на Луне
  • каковы достижения и планы SpaceX и других частных компаний по освоению космоса

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-3 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 4-6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном. Дорога займёт в районе 3,5 часов в каждую сторону.
  • Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием.
  • Отдельно оплачиваются билеты в Космический центр: взрослые — $75/чел., детские (до 12 лет) — $65/чел. А также еда, напитки, сувениры (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 мая 2024
Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.

Да, теоретически, до нее можно добраться и изучить самостоятельно, если у вас все хорошо с английским.

Но поездка
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на МК с Артемом имеет целый ряд преимуществ:
+ комфортный трансфер;
+ интересная подводка (рассказ), предвосхищающий МК;
+ лайфхаки, как избежать лишних очередей и сделать лучшие фото;
+ исчерпывающая информация по всем экспозициям и всей истории/предыстории американской (и не только) астронавтики;
+ возможность заранее узнать о запусках и спланировать поездку с учетом этого элемента;
+ подсказки, как увидеть запуск из своего отеля (не везде доступна опция)
+ интересные детали про Илона Маска
+ пояснения, что такое poofnik, flopnik и почему это очень смешно (я смеялся даже полчаса спустя);
+ по желанию - увлекательный
разговор про космос и что угодно еще на обратном пути.

Ну и кроме того, Артем открыл нам заправки WAWA, которые являются идеальным заменителем пропущенного завтрака/обеда/ужина - это знание нам в дальнейшем путешествии помогло еще, по крайней мере, дважды.

Однозначно рекомендую.

Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения.

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