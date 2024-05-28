Увидеть шаттл Атлантис, пролетевший почти 200 миллионов км, потрогать лунный камень, прогуляться под гигантской ракетой Сатурн-5 — это не сюжет нового фильма Нолана, а реальные моменты нашего дня в Космическом центре NASA. Перед нами развернётся весь космический путь: от первых запусков до дерзких идей Илона Маска. И даже те шаги, которые лишь предстоит совершить человечеству!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центр NASA разделён на павильоны и открытые площадки, мы посетим основные из них:

Павильон «Герои и легенды»: здесь я познакомлю вас с первыми шагами американцев в космосе — программами Меркурий и Джемини. Посетим сохраненную в первозданном виде комнату управления полетами, зал славы астронавтов и иммерсивное шоу.

Автобусный тур по территории центра NASA. Вы увидите цех вертикальной сборки — самое большое одноэтажное здание в мире. Посмотрим на гусеничные транспортеры, стартовые площадки и другие объекты для подготовки к полётам в космос. Центр действующий, поэтому невозможно заранее знать, что мы сможем увидеть вживую!

Центр Аполлон/Сатурн-5, где находится самая большая и мощная из когда-либо созданных ракет. А также — лунные вездеходы, командный, служебный и лунный модули космического корабля Аполлон. Иммерсивное шоу перенесёт нас в 1968 год прямо в центр запуска Аполлон-8.

Космический шаттл Атлантис: один из трех шаттлов, который в 2011 году закончил 30-летнюю программу полетов. Коснёмся трагической истории шаттлов Челленджер и Колумбия, увидим макет телескопа Хаббл и сможем в реальном времени понаблюдать, что происходит на МКС.

Комплекс Gateway — здесь нас ждут новейшие шаги человечества в освоении космоса. Рассмотрим творения компании Илона Маска SpaceX — ракету Falcon 9 и космический корабль Dragon. А также Orion, благодаря которому человечество скоро вернётся на Луну.

В числе прочего мы обсудим:

с чего начиналась и как развивалась американская космическая программа

соперничество СССР и США в космосе и на Земле

были ли американцы на Луне

каковы достижения и планы SpaceX и других частных компаний по освоению космоса

Организационные детали