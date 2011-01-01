Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Филадельфия - самый большой город 🏙️ Пенсильвании, место зарождения идей американской революции, демократии и независимости. Один из старейших городов Америки, больше, чем любой другой познавателен для изучения истории 📖 с Вами будем путешествовать по его улицам и почувствуем атмосферу колониального города времен образования молодого американского государства, узнаем от тех, кто создал город и почему его называют “городом братской любви”.

В программе экскурсии 🧭 визит к колоколу Свободы (Liberty Bell), прозвучавшему в день принятия Декларации Независимости, к Дворцу Независимости (Independence Hall) и Монетному Двора США. Во время экскурсии гид познакомит туристов с историей этого города, который был столицей ⭐️ США на протяжении 10 лет. Именно здесь была издана Первая Конституция США и принята Декларация Независимости. Увидим старый город и самую старую улицу США.

Далее мы Вам предлагаем посетить город на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино, азартными играми, песчаными пляжами, торговыми центрами и отличным видом на Атлантический океан.

Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной, посетите знаменитое казино Дональда Трампа “Taj Mahal” и по желанию можете попробовать испытать удачу в казино.

Возвращение в Нью-Йорк.