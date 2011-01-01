Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Филадельфию и Атлантик-сити

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Экскурсия в Филадельфию и Атлантик-сити
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Экскурсия в Филадельфию и Атлантик-сити
Филадельфия - самый большой город 🏙️ Пенсильвании, место зарождения идей американской революции, демократии и независимости. Один из старейших городов Америки, больше, чем любой другой познавателен для изучения истории 📖 с Вами будем путешествовать по его улицам и почувствуем атмосферу колониального города времен образования молодого американского государства, узнаем от тех, кто создал город и почему его называют “городом братской любви”.
В программе экскурсии 🧭 визит к колоколу Свободы (Liberty Bell), прозвучавшему в день принятия Декларации Независимости, к Дворцу Независимости (Independence Hall) и Монетному Двора США. Во время экскурсии гид познакомит туристов с историей этого города, который был столицей ⭐️ США на протяжении 10 лет. Именно здесь была издана Первая Конституция США и принята Декларация Независимости. Увидим старый город и самую старую улицу США.
Далее мы Вам предлагаем посетить город на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино, азартными играми, песчаными пляжами, торговыми центрами и отличным видом на Атлантический океан.
Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной, посетите знаменитое казино Дональда Трампа “Taj Mahal” и по желанию можете попробовать испытать удачу в казино.
Возвращение в Нью-Йорк.
Начало и место завершения
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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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